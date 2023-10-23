Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Израиля "нет ни намерения, ни желания" контролировать Сектор Газа. По его словам, еврейская страна "не может вернуться к статус-кво".

Об этом сообщает в Тhe Guardian. Так Блинкен ответил на вопрос, кто будет управлять Газой после окончания войны.

"Я думаю, мы знаем две вещи. Мы не можем вернуться к статус-кво. Они не могут вернуться к статус-кво, когда ХАМАС в состоянии управлять Газой и повторить то, что он сделал", – сказал госсекретарь.

Он добавил, что не слышал от израильтян, что они хотят управлять сектором Газа.

"Они покинули Газу в одностороннем порядке и без каких-либо условий пару десятилетий назад, но они не могут находиться в таком положении, когда им постоянно грозит самая ужасная террористическая атака, исходящая из Газы", – добавил Блинкен.

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По его словам, сейчас необходимо найти что-то, что гарантирует, что ХАМАС не сможет сделать это снова.

"Но это также не возвращает Израиль к управлению Газой, чего они не хотят и не собираются делать. Существуют разные идеи о том, что может последовать за этим, но я думаю, что над всем этим нужно работать. И над этим необходимо работать даже сейчас, когда Израиль сталкивается с нынешней угрозой", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, то, что правительство Израиля, несмотря на широкий анонс наземной операции в секторе Газа, так и не отдало приказ Армии обороны ЦАХАЛ ее начать, объясняется, вероятно, позицией администрации американского президента Джо Байдена. Белый дом якобы оказывает давление на официальный Иерусалим, чтобы отложить масштабную ликвидацию исламских боевиков ХАМАС и, пользуясь временем, достичь результатов в переговорах по заложникам.

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