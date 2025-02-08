Трюдо назвал угрозу аннексии Канады Трампом реальной – CNN
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что угроза президента США Дональда Трампа аннексировать его страну является реальной. Он сказал об этом в пятницу, 7 февраля, на экономическом саммите в Торонто.
Мероприятие организовали для того, чтобы обсудить, как Канада может диверсифицировать торговлю, учитывая угрозы Трампа пошлинами. Соответствующее заявление Трюдо сделал, считая, что представители СМИ уже покинули помещение. Об этом пишут CNN и Bloomberg.
"Трюдо сделал это замечание перед собравшимися в Торонто десятками бизнес-лидеров и политиков... Комментарии Трюдо, впервые опубликованные в Toronto Star, было записано в открытый микрофон, когда Трюдо решил, что представителей СМИ уже вывели", – пишут СМИ.
"Они (США – Ред.) прекрасно знают о наших ресурсах, о том, что мы имеем, и они очень хотят извлечь из этого пользу. Но Трамп подразумевает, что один из самых простых способов сделать это – это поглотить нашу страну. И это реальная вещь", – так звучало заявление Трюдо.
Говоря о канадских ресурсах, он имел в виду большое количество важнейших полезных ископаемых на территории страны.
Другие политические лидеры в Канаде также заявили, что серьезно воспринимают заявления Трампа по поводу аннексии.
Напомним, что Дональд Трамп заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США. Он заверил, что Штаты дадут Канаде "военную защиту" и гораздо более низкие налоги.
Как сообщал OBOZ.UA, резидент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указы об увеличении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Согласно им, пошлины на все товары из Мексики вырастут до 25%, на китайский импорт – до 10%, на большинство товаров из Канады – также 25% (пошлина на канадские энергоносители составит 10%).
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в ответ на 25-процентные пошлины на большинство канадских товаров его страна примет зеркальные меры в отношении американских товаров. Уже вскоре Канада опубликовала перечень попавших под пошлины товаров США.
Однако уже на следующий день Трюдо заявил, что введение президентом США пошлины в размере 25% на канадские товары приостановится как минимум на 30 дней. Он объявил, что Канада реализует "план пограничного контроля стоимостью 1,3 миллиарда долларов", предусматривающий увеличение ресурсов для прекращения потока фентанила.
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