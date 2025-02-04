США приостановят введение пошлин на товары из Канады на 30 дней: Трюдо рассказал об условиях

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что введение президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на канадские товары, которые должны были вступить в силу во вторник, 4 февраля, приостановится как минимум на 30 дней. Он рассказал, о чем договорились с главой Белого дома.

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Об этом Трюдо сообщил в соцсети Х после уже второго разговора с Трампом в понедельник, 3 февраля. Премьер Канады назвал этот разговор "хорошим".

"Предложенные тарифы будут приостановлены по меньшей мере на 30 дней, пока мы будем работать вместе", – заявил Джастин Трюдо.

Он объявил, что Канада реализует "план пограничного контроля стоимостью 1,3 миллиарда долларов", предусматривающий увеличение ресурсов для прекращения потока фентанила. Страна укрепит границу новыми вертолетами, технологиями и персоналом.

"Почти 10 000 человек личного состава на передовой работают и будут работать над защитой границы. Кроме того, Канада берет на себя новые обязательства по назначению "царя фентанила", мы внесем картели в список террористических организаций, обеспечим круглосуточное наблюдение за границей, запустим совместные канадско-американские ударные силы для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег", – добавил он.

Трюдо также заявил, что подписал новую директиву разведки по организованной преступности и фентанилу, и для ее поддержки будет выделено 200 млн долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, торговую войну с Мексикой также поставили на паузу. Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Клаудия Шейнбаум в результате переговоров договорились перенести тарифы на месяц.

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