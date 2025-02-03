Жесткий ответ Трампу: Канада опубликовала перечень товаров, которые попали под пошлины США

Канада опубликовала полный список товаров из Соединенных Штатов Америки, на которые будут распространяются первые пошлины. Накануне правительство сообщило, что вводит 25% пошлины на товары на общую сумму 30 млрд долларов, импортируемые из Штатов.

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Список опубликовали в воскресенье, 2 февраля, на официальном сайте министерства финансов Канады. Пошлины будуть действовать с 4 февраля.

Как отмечает пресс-служба канадского ведомства, это первый этап ответа Канады на пошлины США.

В список входят американские продукты, алкоголь, одежда, бытовая техника, инструменты, огнестрельное оружие и многое другое. Меры будут оставаться в силе, пока США не отменят свои пошлины против Канады.

В тарифный список входят:

живая домашняя птица (гуси, утки, индюки, цесарки), мясо и субпродукты из них;

фрукты и овощи;

яйца и молочные продукты, такие как йогурт, молоко, масло и сыр;

кофе,чай, мед;

специи (ваниль, корица, мускатный орех, кардамон, гвоздика, тмин, бодян, анис и т.п.);

зерновые (пшеница, рожь, овес, рис, ячмень);

одежда, включая перчатки, шарфы, обувь и костюмы;

алкоголь, такой как вино, вермут и пиво;

туалетная бумага;

различные предметы домашнего обихода, такие как посуда, холодильники и водонагреватели и другая бытовая техника;

инструменты;

огнестрельное оружие и не только.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указы об увеличении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Они вступят в силу во вторник, 4 февраля.

Эти страны являются тремя крупнейшими торговыми партнерами Штатов, поставляющими в США автомобили, медикаменты, обувь, древесину, электронику, сталь и многие другие товары. Вместе на них приходится более трети товаров и услуг, которые импортируются в Соединенные Штаты или покупаются из них, и это поддерживает десятки миллионов американских рабочих мест

Также американский президент заявил, что намерен ввести пошлину на товары из стран Европейского Союза. Свое намерение он аргументировал тем, что Европа "ужасно обращалась" со Штатами.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что в ответ на 25-процентные пошлины на большинство канадских товаров его страна предпримет зеркальные меры в отношении американских товаров. По его словам, Канада вводит торговые пошлины на товары из США стоимостью 155 миллиардов долларов.

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