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"Три месяца – три моста": в Сербии тысячи людей блокировкой мостов через Дунай напомнили о трагедии на железнодорожном вокзале. Фото

Михаил Левакин
Мир
3 минуты
390
'Три месяца – три моста': в Сербии тысячи людей блокировкой мостов через Дунай напомнили о трагедии на железнодорожном вокзале. Фото

В субботу, 1 февраля, масштабная акция протеста сербских студентов охватила город Новый Сад – город, из-за событий в котором и начались протесты. В частности, в городе люди заблокировали три моста через реку Дунай и, как говорят протестующие, к их акции присоединяются в других городах Сербии.

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В Новом Саде блокада под названием "Три месяца – три моста" началась еще утром в субботу и продолжается до сих пор, передает CNN-News с места событий. Блокаду, возможно, снимут только вечером в воскресенье, рассказывают студенты.

"Три месяца – три моста": в Сербии тысячи людей блокировкой мостов через Дунай напомнили о трагедии на железнодорожном вокзале. Фото

Символическое название акции связано с датой трагедии, которая произошла в Новом Саде три месяца назад. Хотя город в Сербии считается вторым по численности населения, первого февраля в нем собралось много молодежи со всей страны – сотни тысяч человек вышли на мосты и улицы вокруг них, на берега Дуная.

"Три месяца – три моста": в Сербии тысячи людей блокировкой мостов через Дунай напомнили о трагедии на железнодорожном вокзале. Фото

Дороги, ведущие в город, остаются забитыми автомобилями, потому что люди, как отмечают очевидцы, все еще пытаются добраться до Нового Сада. Самая большая автомобильная пробка на трассе из Белграда – люди бросают авто и идут в город пешком.

"Три месяца – три моста": в Сербии тысячи людей блокировкой мостов через Дунай напомнили о трагедии на железнодорожном вокзале. Фото

В акции принимает участие не только молодежь. Так, на дорогах Нового Сада можно увидеть тракторы, завешенные плакатами – к протесту студентов присоединились фермеры.

"Три месяца – три моста": в Сербии тысячи людей блокировкой мостов через Дунай напомнили о трагедии на железнодорожном вокзале. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, обрушение огромного бетонного сооружения на вокзале города 1 ноября убило 15 человек. Из-за трагедии в стране началось антикоррупционное движение, поскольку считается, что причиной обрушения бетона при реконструкции вокзала является коррупция местных и государственных чиновников.

"Три месяца – три моста": в Сербии тысячи людей блокировкой мостов через Дунай напомнили о трагедии на железнодорожном вокзале. Фото

Именно из-за начавшихся протестов премьер страны, ранее бывший мэром Нового Сада, подал в отставку. Но студенты говорят, что в отставку должен уйти президент страны Александр Вучич.

"Три месяца – три моста": в Сербии тысячи людей блокировкой мостов через Дунай напомнили о трагедии на железнодорожном вокзале. Фото

Официально прокуратура Сербии предъявила обвинение 13 лицам из-за упомянутого обвала навеса вокзала. Среди подозреваемых несколько министров правительства и ряд государственных чиновников. Но бывшего министра строительства Горана Весича уже освободили из-под стражи, что еще больше возмутило протестующих.

"Три месяца – три моста": в Сербии тысячи людей блокировкой мостов через Дунай напомнили о трагедии на железнодорожном вокзале. Фото

Ранее президент Вучич дистанциировался от этих протестов. Но после того, как люди потребовали его отставки, пророссийский политик ответил протестующим именно так, как это делают в РФ. В частности, он обвинил студентов в работе на иностранные спецслужбы и пригрозил тем, что "терпение его сторонников заканчивается".

"Три месяца – три моста": в Сербии тысячи людей блокировкой мостов через Дунай напомнили о трагедии на железнодорожном вокзале. Фото
"Три месяца – три моста": в Сербии тысячи людей блокировкой мостов через Дунай напомнили о трагедии на железнодорожном вокзале. Фото

Правда, ранее Вучич выполнил одно из ключевых требований протестующих. Он подписал указ о помиловании 13 человек, участвовавших в антиправительственных протестах.

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