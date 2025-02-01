'Три месяца – три моста': в Сербии тысячи людей блокировкой мостов через Дунай напомнили о трагедии на железнодорожном вокзале. Фото

В субботу, 1 февраля, масштабная акция протеста сербских студентов охватила город Новый Сад – город, из-за событий в котором и начались протесты. В частности, в городе люди заблокировали три моста через реку Дунай и, как говорят протестующие, к их акции присоединяются в других городах Сербии.

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В Новом Саде блокада под названием "Три месяца – три моста" началась еще утром в субботу и продолжается до сих пор, передает CNN-News с места событий. Блокаду, возможно, снимут только вечером в воскресенье, рассказывают студенты.

Символическое название акции связано с датой трагедии, которая произошла в Новом Саде три месяца назад. Хотя город в Сербии считается вторым по численности населения, первого февраля в нем собралось много молодежи со всей страны – сотни тысяч человек вышли на мосты и улицы вокруг них, на берега Дуная.

Дороги, ведущие в город, остаются забитыми автомобилями, потому что люди, как отмечают очевидцы, все еще пытаются добраться до Нового Сада. Самая большая автомобильная пробка на трассе из Белграда – люди бросают авто и идут в город пешком.

В акции принимает участие не только молодежь. Так, на дорогах Нового Сада можно увидеть тракторы, завешенные плакатами – к протесту студентов присоединились фермеры.

Как сообщал OBOZ.UA, обрушение огромного бетонного сооружения на вокзале города 1 ноября убило 15 человек. Из-за трагедии в стране началось антикоррупционное движение, поскольку считается, что причиной обрушения бетона при реконструкции вокзала является коррупция местных и государственных чиновников.

Именно из-за начавшихся протестов премьер страны, ранее бывший мэром Нового Сада, подал в отставку. Но студенты говорят, что в отставку должен уйти президент страны Александр Вучич.

Официально прокуратура Сербии предъявила обвинение 13 лицам из-за упомянутого обвала навеса вокзала. Среди подозреваемых несколько министров правительства и ряд государственных чиновников. Но бывшего министра строительства Горана Весича уже освободили из-под стражи, что еще больше возмутило протестующих.

Ранее президент Вучич дистанциировался от этих протестов. Но после того, как люди потребовали его отставки, пророссийский политик ответил протестующим именно так, как это делают в РФ. В частности, он обвинил студентов в работе на иностранные спецслужбы и пригрозил тем, что "терпение его сторонников заканчивается".

Правда, ранее Вучич выполнил одно из ключевых требований протестующих. Он подписал указ о помиловании 13 человек, участвовавших в антиправительственных протестах.

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