'Балканский Кучма': как президент Сербии Вучич пытается освободиться от российских объятий с помощью Запада и Китая

Политика сегодняшних властей Сербии достаточно неоднозначна. С одной стороны президент страны Александр Вучич демонстрирует желание для более тесного сотрудничества с ЕС и США, а с другой, Россия остается стратегическим партнером, о чем нынешние власти балканской страны периодически заявляют. Сегодня Россия продолжает вкладывать сумасшедшие средства как в сербскую экономику, так и скупая политиков, общественных деятелей, представителей культуры и других, чтобы не потерять свое влияние в регионе. А еще есть Китай, который также достаточно активно заливает Сербию инвестициями, имея достаточно амбициозные планы по этой стране.

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Кажется, сегодня Вучичу удается убеждать всех, что он или на их стороне или на грани того, чтобы заключить с ними союз. Некий "балканский Леонид Кучма", который в свое время также заигрывал со всеми - от России до Европы со Штатами.

О том, как президент Сербии Александр Вучич пытается балансировать между основными мировыми игроками – в материале OBOZ.UA

Попытки усидеть на нескольких стульях

Сербия является страной – кандидатом на вступление в ЕС, и якобы налаживает связи с США. Белград оказал помощь Киеву в размере 52 миллионов евро и официально поддерживает территориальную целостность. В последние годы войны президенты Украины и Сербии Владимир Зеленский и Александр Вучич встречались шесть раз. С другой стороны, 20 октября 2024 года Вучич сообщил, что впервые за почти два с половиной года пообщался с российским диктатором Путиным в телефонном формате, когда большинство политиков избегают такого шага.

"У нас состоялся хороший, открытый, долгий и содержательный разговор", – сказал политик. "Александар Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии", – говорилось в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин встречался с вице-премьером Сербии Улиным 4 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Вулин тогда отметил, что Сербия – "стратегический партнер России" и она, "несмотря на давление Запада", "никогда не станет членом НАТО" и никогда не введет санкций против РФ. Такая встреча вряд ли возможна без разрешения Вучича, и произошла, несмотря на то, что руководство Евросоюза предупреждало, что поддержка связей с Москвой на фоне войны в Украине несовместима с ценностями ЕС и процессом вступления в Евросоюз.

Сегодня Вучича обходят одновременно китайцы, американцы, россияне и Евросоюз, и все они видят в Сербии ключевую фигуру на глобальной шахматной доске. Сербскому лидеру удалось убедить всех, что он либо на их стороне, либо на грани того, чтобы заключить с ними союз. Учитель говорит, что "очень гордится" своими добрыми отношениями с главой КНР Си Цзиньпином, комплиментарно отзывается о президенте США Дональде Трампе и имеет нормальные отношения с Путиным и без колебаний отдает должное России, когда это совпадает с внешнеполитическими целями Сербии. В то же время Вучич охотно продает западным странам боеприпасы, отлично зная, что они отправят их в Украину.

Три удара по РФ

Некоторое время назад под давлением Штатов Вучич заявил, что по требованию США доля Газпрома в компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии) будет выкуплена. Эта компания – один из основных элементов путинского влияния на ситуацию не только в Сербии, но и в регионе.

Второй удар – в начале этого года, Белград отменил контракты на поставку вооружений из России. Сербия все чаще обращается к другим потенциальным поставщикам оружия – среди них страны ЕС и Китай. Так, Сербия представила свою новую зенитно-ракетную систему FK-3 китайского производства, которую многие сравнивают с американской Patriot и российскими ракетными системами С-300. Таким образом Сербия станет первой европейской страной, где будет развернута эта система. Также страна подписала с Францией соглашение о покупке 12 истребителей Rafale за 2,7 миллиарда евро.

Третий удар по России заключался в том, что Сербия продала Украине через третьи страны сотни миллионов единиц оружия и боеприпасов. Президент Вучич публично подтвердил, что страна действительно экспортировала боеприпасы в США, Испанию, Чехию и другие страны на общую сумму 800 миллионов евро.

Санкции пока в игноре

В рамках усилий, направленных на обход западных санкций, Россия возлагается на несколько стран. Речь идет, в частности, и о Сербии, которая отказывается присоединиться к европейским санкциям в отношении РФ.

Учитель неоднократно заявлял, что Сербия по пути в ЕС, но не будет вводить санкции против России и не позволит использовать свою территорию для "антироссийских" действий.

Последнее его заявление датировано 24 января: "Белград не присоединится к санкциям против Москвы, пока он занимает пост главы государства, а также выразил уверенность в том, что Сербия всегда будет поддерживать братские отношения с Россией".

Пока не пугает Вучича и позиция Еврокомиссии, сообщающая, если Сербия не введет санкции против России, вступить в ЕС не сможет.

Китай – друг

Китай создает европейский плацдарм в Сербии, где он инвестирует в строительство автомагистралей, железных дорог и других объектов инфраструктуры. О том, что КНР делает большую ставку на Сербию, свидетельствует и тот факт, что в прошлом году во время визита лидера Китая Си Цзиньпиня в Европу он посетил лишь три страны – Францию, Венгрию и Сербию. По мнению представителя Госдепа, визит главы КНДР в Венгрию и Сербию преследовал цель "создание новой оси друзей" для китайского режима в Европе, которые будут способствовать китайским экспансиям на рынки Европы.

Сегодня именно Сербия занимает центральное место в китайской региональной стратегии на Балканах, поскольку имеет широкий доступ к европейскому рынку. Поэтому китайцы достаточно активно развивают в Сербии свои инфраструктурные проекты, вкладывая значительные инвестиции.

"Литиевые объятия" из ЕС

19 июля 2024 г. состоялся официальный визит канцлера Германии Олафа Шольца в Сербию, во время которого было подписано чрезвычайно важное соглашение о возобновлении разработки литиевых месторождений в Сербии. По сообщениям немецкой прессы, ЕС, который был одним из подписавших соглашение, та же Германия получит исключительные права на поставку литиевого сырья. Как сообщает компания Rio Tinto, по лицензии которой теперь будут добывать сербский литий, планируется с помощью сербских месторождений покрыть 90% дефицита спроса лития в ЕС. По этому соглашению Сербия получит от Евросоюза около 6 млрд. евро инвестиций и содействие в построении в стране завода по производству аккумуляторов.

Обвинение Запада

Учитель постоянно критикует лидеров ЕС, хотя их страны являются самыми крупными инвесторами и донорами Сербии. Так, в августе прошлого года в Сербии начались протесты против проекта по добыче лития. Александр Вучич почему-то заявил, что протестующие при поддержке Запада собираются устроить в Сербии "цветную революцию". По словам Вучича, эту информацию передали ему представители российских спецслужб. Зачем это Западу, когда всего месяц назад он же заключил с представителями Сербии соглашение о поставках лития, вопрос риторический.

Что касается нынешних масштабных забастовок, охвативших всю страну, то президент Сербии вновь заявляет, что "иностранные агенты уже сейчас призывают студентов выходить на большие транспортные развязки и перекрывать движение".

Учитель выводит Сербию из под российского влияния

Есть такой довольно поверхностный нарратив, который часто попадает к украинцам, что в Сербии сегодня хорошая реформаторская прозападная оппозиция и пропутинское авторитарное правительство президента Александра Вучича. Но это не совсем отвечает действительности. В Сербии сегодня все намного более тонко – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал старший научный сотрудник Atlantic Council Адриан Каратницкий.

Эксперт указывает, что Учич пользуется популярностью в стране и выигрывает выборы в основном потому, что экономические показатели за последние 10 лет очень положительны в Сербии. Они удвоили ВВП, стандарт жизни улучшается, есть определенное продвижение в технологическом секторе, то есть страна развивается достаточно правильно. Сам Вучич создал коалицию, включающую как прозападных, так и консервативных представителей. В какой-то степени в его широкой коалиции присутствуют и пророссийские элементы. И все же подавляющее большинство руководства партии, которое он представляет, состоит из людей, стремящихся к интеграции в Евросоюз, и даже в определенной степени в НАТО, несмотря на печальную и сложную историю между Сербией и Альянсом.

Если посмотреть относительно украинской и российской политики, то Сербия выступает с осуждением любого посягательства на территориальную целостность Украины. Участвует в Крымской платформе на уровне премьер-министра, поддерживает идею, что все, что Россия сделала в этом направлении, является нарушением международного права. Есть, я бы сказал, хорошие сбалансированные дипломатические отношения с Украиной, на основе, что мы поддерживаем вашу территориальную целостность, а вы не признаете Косово как независимое государство. Еще один фактор – достаточно хорошие отношения между президентом Украины и президентом Сербии, которые после начала полномасштабной войны встречали несколько раз. В то же время, за годы войны Вучич не встречался с российским диктатором Путиным, не ездит в Москву и держит определенную дистанцию", – считает Каратницкий.

Основа критики политики Вучича относится к тому, что Сербия не присоединилась к санкциям Запада против России.

Сербы это мотивируют двумя аргументами. Первое – что они сами являлись жертвами санкций во времена балканских войн. Второе есть то, что присоединившиеся к санкциям экономики Европы имеют компенсацию через систему дотаций, как члены ЕС. Сербы говорят, что если нас пустят в ЕС, мы будем лояльно поддерживать все принципы, включая санкции против РФ. Но на сегодняшний день мы слабая экономика, которая не может без какой-либо компенсации и субсидий приобщиться к более интенсивным санкциям. Судя по всему, я бы сказал, что основная политика Сербии есть движение на Запад, приближение к главным рынкам и так далее. Стремление присоединиться к Европейскому сообществу абсолютно, ведь сегодня сербы имеют торговые отношения в основном со странами ЕС, они не зависят от российского рынка. Да, они также заиграют немного с Китаем, пробуют балансировать и, очевидно, пытаются пользоваться китайскими экономическими инвестициями, связями и подобного", – отмечает Андриан Каратницкий.

Относительно отношений с США и Европой. По словам эксперта, Вучич имел достаточно важные визиты в последние месяцы президента Франции Макрона и канцлера Германии Шольца, что свидетельствует о том, что там нет изоляции, а есть достаточно прагматические отношения.

Что касается Штатов, то Вучич достаточно комплиментарно отзывается по поводу новоизбранного президента США Дональда Трампа. Сегодня есть сотрудничество, есть подписаны различные меморандумы по технологическому сотрудничеству, американские технологические фирмы активно задействованы, есть углубление инвестиций и так далее. Посол США в Белграде отмечал, что сегодня с Сербией самые лучшие отношения за последние годы со времен Балканской войны.

Адриан Коротницкий выделяет интересный момент – компания зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера получила в бесплатную аренду на 99 лет и право на строительство роскошного гостинично-жилого комплекса и музея на месте разрушенного НАТО здания генерального штаба армии бывшей Югославии. Инвестиции составляют около 500 миллионов долларов.

"Я думаю, что более вероятно в будущем, что Вучич будет балансировать между Китаем и Западным миром, чтобы держать максимально широкое поле для себя, но будет и дальше дрейфовать от России", – отмечает Каратницкий.

По его мнению, такая многовекторная политика Вучича не нравится Москве, которая все еще имеет определенное культурно-историческое влияние на сербов, и тратит много ресурсов, чтобы влиять через своих агентов на мировоззрения Сербии. Сегодня россияне пытаются сдерживать Вучича в его планах. При этом публично не реагируя на некоторые шаги, которые можно считать антироссийскими. России важно показать, что все хорошо, что она не вошла в конфликт с братской страной, которая в русской мифологии все еще представлена как очень пророссийская.

"Россияне подкупают журналистов, оказывают определенное влияние через православную церковь и традиционные консервативные группы, но Вучич сегодня максимально пытается отойти от российского направления, с помощью Китая и Запада пытается минимизировать российское влияние внутри страны. Но из-за исторических моментов в Сербии полностью уничтожить московский фактор пока трудно.

Что касается нынешних протестов, то я вижу, что здесь есть еще один очень интересный элемент – русский. Ведь один из самых известных актеров Сербии - Милош Бикович, занимающий очень активную пропутинскую и пророссийскую позиции по войне в Украине, он очень активно сейчас поддерживает эти студенческие протесты против Вучича. И здесь можно предположить, что Россия пробует как-то в ответ на определенные шаги Вучича, создать проблемы в его лагере", – констатировал Адриан Каратницкий.