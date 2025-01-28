Премьер-министр Сербии объявил об отставке из-за массовых протестов: что происходит

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич 28 января официально объявил, что уходит в отставку. Он сослался на требования общественности, но не уточнил, с чем связаны эти требования. Впрочем, он добавил, что вместе с ним уходит в отставку мэр города Нови-Сад.

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Милош Вучевич отметил, что самостоятельно принял решение "для того, чтобы разрядить напряжение в обществе". Но он подчеркнул, что таким образом он "выполняет политические требования наиболее экстремальных протестующих".

Вучевич работает на должности премьера Сербии менее года. Но с 2012 по 2022 год именно он был мэром второго по счету города страны Нови-Сад. Таким образом, во время его каденции в должности градоначальника китайский консорциум начал ремонт главного вокзала города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре прошлого года в Нови-Саде погибли 15 человек, когда на железнодорожном вокзале обрушилась часть внешней крыши. Премьер Милош Вучевич практически сразу заявил, что власть будет расследовать причины случившегося.

Однако позже стало известно, что причиной крушения стала коррупция во власти.

В последнее время в Сербии проходят общенациональные протесты. Так, вчера сербские студенты при поддержке фермеров устроили 24-часовую блокаду главного перекрестка в Белграде. А в прошлую пятницу в городе была проведена всеобщая забастовка (меньшие по масштабам протесты проходили и в других городах).

Протесты продолжаются именно из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Митингующие требуют отставки как премьер-министра, так и всего правительства.

Как отмечают политологи, отставка Вучевича – попытка президента Сербии Александра Вучича остаться у власти. Пророссийский националист Вучич уже заявлял о попытке "проведение цветной революции" в стране, из-за чего он призвал к кадровым изменениям в правительстве.

Эксперты считают, что Вучич намеренно жертвует Вучевичем, потому что эта отставка может удовлетворить протестующих и таким образом оставить попытку "цветной революции" без формальной причины для протестов.

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