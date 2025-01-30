Требования сербского Майдана: президент Вучич подписал помилование 13 участников антиправительственных протестов

Президент Сербии Александар Вучич выполнил одно из ключевых требований протестов. Он подписал указ о помиловании 13 человек, которые принимали участие в антиправительственных протестов, были задержаны и обвинены в уголовных преступлениях.

Видео дня

Соответствующий документ опубликован на сайте президента Сербии в среду, 29 января. Отмечается, что решение передано в Министерство юстиции Сербии для дальнейшего рассмотрения.

Перед этим комиссия по помилованиям одобрила помилование 13 протестующих, а Вучич подписал указ.

Речь идет о шести студентах, доценте и декане университета, работнике школы и четырех директоров школ.

Отметим, что студентов и педагогов задержали во время протестов, которые вспыхнули в стране в ноябре 2024 года после обвала бетонного навеса на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, который забрал жизни 15 человек. Люди утверждают, что к трагедии привели коррупция, кумовство и некачественные строительные работы. Они требуют скорейшего судебного преследования виновных и отставки Вучича.

Освобождение задержанных было одним из ключевых требований протестующих наряду с обнародованием всех документов, касающихся реконструкции вокзала, и уголовным преследованием должностных лиц, ответственных за катастрофу.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Сербии Милош Вучевич 28 января официально объявил, что уходит в отставку. Он сослался на требования общественности и добавил, что вместе с ним уходит в отставку мэр города Новый Сад.

Эксперты утверждают, что отставка Вучевича – попытка Вучича остаться у власти. Пророссийский националист Вучич уже заявлял о попытке "проведение цветной революции" в стране, из-за чего он призвал к кадровым изменениям в правительстве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!