Трех жертв ДТП с украинским автобусом в Польше опознали: первые данные

Троих из пяти жертв ДТП, произошедшего в Польше с украинским автобусом, удалось опознать. Это одна женщина и двое мужчин.

Об этом заявила заместитель районного прокурора Пшемысля Беата Старзецка, сообщает польское издание RMF24. Она завершила осмотр места происшествия и самого автобуса.

" Транспортное средство было не туристическим, а рейсовым, поэтому люди, путешествующие в нем, были случайными", – подчеркнула она.

Отмечается, что три человека, которых удалось опознать, имели при себе документы. Личности еще двоих погибших также будут установлены. На данный момент известно только, что это – две женщины.

При этом генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире "Украина24" сообщил, что почти 30 пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Польше, в ближайшее время будут отправлены домой. Многие из них имеют травмы и переломы, но транспортабельны и продолжат лечение дома.

Также он отметил, что остальные на данный момент находятся в госпиталях, проходят обследование. В дальнейшем их также будут отправлять в Украину с разрешения врачей.

Напомним, рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП вблизи польского города Кашице 6 марта. В результате пять граждан Украины погибли, 35 получили ранения. Транспортное средство ударилось о перила на выезде из города, скатилось с насыпи и упало в канаву.

Предварительно, причиной аварии называют то, что водитель автобуса не справился с управлением.

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