Трех жертв ДТП с украинским автобусом в Польше опознали: первые данные
Троих из пяти жертв ДТП, произошедшего в Польше с украинским автобусом, удалось опознать. Это одна женщина и двое мужчин.
Об этом заявила заместитель районного прокурора Пшемысля Беата Старзецка, сообщает польское издание RMF24. Она завершила осмотр места происшествия и самого автобуса.
" Транспортное средство было не туристическим, а рейсовым, поэтому люди, путешествующие в нем, были случайными", – подчеркнула она.
Отмечается, что три человека, которых удалось опознать, имели при себе документы. Личности еще двоих погибших также будут установлены. На данный момент известно только, что это – две женщины.
При этом генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире "Украина24" сообщил, что почти 30 пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Польше, в ближайшее время будут отправлены домой. Многие из них имеют травмы и переломы, но транспортабельны и продолжат лечение дома.
Также он отметил, что остальные на данный момент находятся в госпиталях, проходят обследование. В дальнейшем их также будут отправлять в Украину с разрешения врачей.
Напомним, рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП вблизи польского города Кашице 6 марта. В результате пять граждан Украины погибли, 35 получили ранения. Транспортное средство ударилось о перила на выезде из города, скатилось с насыпи и упало в канаву.
Предварительно, причиной аварии называют то, что водитель автобуса не справился с управлением.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 февраля автобус с туристами попал в ДТП в Египте. Среди пострадавших есть граждане Украины. Автобус потерпел аварию на трассе Шарм-эль-Шейх – Каир. В салоне находилось 60 пассажиров;
6 марта в Киеве случилось смертельное ДТП на Гостомельском шоссе. На трассе столкнулись две машины марки Renault и Chevrolet. Один из автомобилей загорелся, погибли два человека и еще трое пострадали.