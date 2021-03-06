В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: шесть человек погибли

В Польше 6 марта близи города Кошице рейсовый рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Шесть граждан Украины погибли, 15 госпитализированы.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко у себя в Twitter. Причина трагедии пока неизвестна.

"Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", – написал Николенко.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под Одессой 5 марта произошло смертельное столкновение "легковушки" и авто патрульных. В аварии один человек погиб, еще двое пострадали.