Под Киевом произошло серьезное ДТП: есть погибшие, части авто разбросаны по дороге. Видео

В субботу, 6 марта, на Гостомельском шоссе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. На данный момент движение для автомобилей парализовано.

Как сообщили в Telegram-канале "Dtp.kiev", на трассе столкнулись две машины, одна из которых загорелась. В результате аварии погибли два человека и еще трое пострадали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что по всей дороге разбросаны части автомобиля. Погибшего водителя одной из машин пришлось доставать спасателям.

На данный момент на месте происшествия работает полиция, несколько бригад медиков и спасатели ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше 6 марта близи города Кошице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Шесть граждан Украины погибли, 40 получили ранения. Автомобиль ударился о перила на выезде из города, скатился с насыпи и упал в канаву.