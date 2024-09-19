Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе: что известно

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что, возможно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Это может произойти во время визита главы украинского государства в Нью-Йорк для выступления на заседании Совбеза ООН.

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Об этом в среду, 18 сентября, сообщило издание Reuters. СМИ пишет, что у Трампа спросили о том, встретится ли он с президентом Украины.

"Вероятно, да", – ответил экс-глава Белого дома на вопрос американского журналиста.

Больше подробностей кандидат в президенты Штатов не озвучил.

Reuters пишет, что в последние месяцы некоторые другие мировые лидеры, которые посещали США для проведения саммитов и встреч с президентом Джо Байденом, в конечном итоге также встречались с Трампом.

Трамп и Зеленский говорили по телефону в июле 2024 года, но лично они не общались с сентября 2019 года. Журналисты напоминают, что Трамп постоянно называл помощь США своему восточноевропейскому союзнику пустой тратой денег и отказывался говорить, что хочет победы Украины.

Ранее СМИ с ссылкой на источники сообщили, что Трамп якобы планирует привлечь к своей предвыборной кампании президента Польши Анджея Дуду. Лидеры стран якобы планируют совместное появление в американском штате Пенсильвания.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября в Нью-Йорке выступит на заседании Совета Безопасности ООН. Выступление главы государства будет посвящено российскому полномасштабному вторжению в Украину.

Президент едет в Соединенные Штаты с "планом победы", который хочет представить президенту США Джо Байдену.

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