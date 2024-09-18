Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН: названы дата и тема доклада

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 24 сентября. Выступление главы государства будет посвящено российскому полномасштабному вторжению в Украину.

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Об этом сообщило издание Reuters с ссылкой на миссию Словении, которая председательствует в ООН. Отмечается, что заседание состоится в ходе ежегодной встречи мировых лидеров в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Заседание было запрошено Соединенными Штатами Америки, Британией, Францией, Японией, Южной Кореей и Мальтой.

Ранее СМИ писали, что одним из важных вопросов на Генассамблее будет обсуждение согласия стран на использование дальнобойных западных ракет для ударов Украины по военным целям на территории России.

"Зеленский едет в Соединенные Штаты с "планом победы", который он хочет представить президенту США Джо Байдену. Его поездка приходится на критический момент войны, когда российские войска продолжают продвигаться вперед на востоке Украины, несмотря на то, что силы Киева начали неожиданное вторжение в прошлом месяце в Курскую область России", – добавило издание.

Ранее Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день Украина уже полностью подготовила план победы, были проработаны все его пункты, ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями. Теперь, по словам главы государства, самое главное – это иметь решимость реализовать этот план.

Как сообщал OBOZ.UA, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что в Вашингтоне уже ознакомились с так называемым мирным планом Украины. В администрации Джо Байдена считают, что он "имеет четкую стратегию" и, соответственно, может сработать.

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