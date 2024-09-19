Трамп хочет привлечь к своей избирательной кампании президента Польши – Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп якобы планирует привлечь к своей предвыборной кампании президента Польши Анджея Дуду. Лидеры стран якобы планируют совместное появление в американском штате Пенсильвания.

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Об этом с ссылкой на источники сообщило издание Reuters. Собеседники журналистов сказали, что в воскресенье, 22 сентября, Дуда, который будет находиться в США на Генеральной Ассамблее ООН, присоединится к Трампу на мероприятии в Национальной святыне Матери Божьей Ченстоховской, польско-американской римско-католической святыне.

По словам одного из источников, план совместного появления политиков еще не завершен.

"Но если появление состоится, это будет редким случаем, когда иностранный лидер появится рядом с кандидатом в президенты США в ходе предвыборной кампании", – пишет СМИ.

Польский чиновник сообщил, что Дуда, который установил тесные связи с Трампом, когда тот был президентом США в 2017-21 годах, примет участие в открытии памятника в польско-американской римско-католической святыне. По его словам, если Трамп действительно примет участие в открытии, "обязательно будет возможность обменяться несколькими словами и обсудить самые важные темы".

Эти темы будут включать безопасность Польши и войну в Украине, сказал чиновник.

Помощница Дуды, Малгожата Папроцка, сказала, что организаторы пригласили и Дуду, и Трампа на одно и то же мероприятие, хотя присутствие Трампа пока не было определено.

Как уточнило издание, о возможном совместном появлении политиков впервые сообщил местный новостной сайт в Пенсильвании LevittownNow.com.

Американцы восточноевропейского происхождения стали желанным избирательным блоком как для Трампа, так и для его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис, отмечают журналисты.

Во время дебатов Харрис упомянула значительное польско-американское население Пенсильвании, намекнув, что Трамп не будет ярым защитником Польши, если на нее нападет Россия.

Предвыборный штаб Трампа, со своей стороны, отверг эту характеристику и заявил, что якобы только Трамп может эффективно вести переговоры с российским диктатором Путиным о прекращении войны в Украине.

Дуда является союзником Украины и давно призывает Вашингтон занять жесткую позицию в отношении России. Позиция президента Польши контрастирует с позицией Трампа, который в разное время характеризовал помощь США Украине как пустую трату денег и отказывался говорить, что хочет победы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, возле гольф-клуба Дональда Трампа в Вест-Палм-Бич в штате Флорида 15 сентября раздалась стрельба. Политик как раз находился в этом районе, однако Трампу ничего не угрожало и стрельба произошла за пределами клуба.

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