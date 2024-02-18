Трамп заявил, что Байдена контролируют 'фашисты'

Одиозный американский политик Дональд Трамп выдал очередную порцию бреда. В этот раз он заявил, что президента США Джо Байдена якобы "контролируют фашисты".

Также он в очередной раз рассказал, что действующий американский президент "несет угрозу демократии". Об этом Трамп заявил на митинге перед своими сторонниками в штате Мичиган.

45-й президент США, который вновь мечтает оказаться в Белом доме, обвинил Байдена в том, что тот якобы несет угрозу демократии. Также Трамп выдал, что действующий глава государства якобы контролируется из вне и допустил, что за Байденом могут стоять "фашисты".

Кроме того, одиозный политик насмехался над походкой и речью американского президента.

"Джо Байден и контролирующие его фашисты – это угроза демократии. Они угрожают демократии. Он не настолько умен, чтобы это осознать, но у него есть кукловоды. Этот парень даже не может с трибуны спуститься. Да, не может найти ступеньки и два слова связать не может", – выдал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп в очередной раз поменял риторику и заявил, что в случае победы на выборах будет делать больше для защиты США от России, чем действующий президент Джо Байден. В то же время он продолжает оказывать давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы помешать принять законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине для борьбы против РФ.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер раскритиковал бывшего американского президента Дональда Трампа за его скандальное заявление о НАТО. Он напомнил ему, что Североатлантический альянс в первую очередь защищает Соединенные Штаты.

Накануне Дональд Трамп похвастался, что во время своего президентства угрожал не защищать от российского нападения страны, у которых есть задолженности в выплатах НАТО. Более того, он готов поощрять Россию к агрессии против "должников".

Как сообщал OBOZ.UA, 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в этом году может попытаться подтолкнуть Украину к переговорам с Россией о прекращении войны. Политик уже сейчас рассматривает возможность такого шага.

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