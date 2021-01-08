Трамп выступил с видеообращением о штурме Капитолия

Президент США Дональд Трамп 8 января выступил с видеобращением о штурме Капитолия. Он осудил насилие во время протестов и штурм здания Конгресса.

Видео Трамп опубликовал у себя в Twitter впервые после блокировки в социальных сетях. В обращении президент пообещал наказать тех, кто нарушил закон во время столкновений 6 января (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, Трамп заявил, что применившие насилие "не являются представителями США". По его словам, страна прошла через тяжелые выборы, поэтому эмоции кипят. Но теперь "страсти должны улечься, а покой – восстановиться".

Президент подчеркнул, что сейчас сфокусирован на спокойной передачи власти избранному президенту Джо Байдену.

При этом в последние несколько недель Трамп обсуждал со своей командой возможность помилования самого себя и своих родственников на федеральном уровне. По информации издания The New York Times президент опасается, что Байден может приказать министерству юстиции начать расследование против него и семьи. Отмечается, что никогда в истории США президент не применял помилования к самому себе.

Что произошло 6 января

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, избранный президент США Джо Байден 7 января обратился к американцам после штурма Капитолия, возложив ответственность за это на еще действующего главу государства Дональда Трампа.