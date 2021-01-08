Трамп виступив з відеозверненням про штурм Капітолію
Президент США Дональд Трамп 8 січня виступив з відеозверненням про штурм Капітолію. Він засудив насильство під час протестів і штурм будівлі Конгресу.
Відео Трамп опублікував у себе в Twitter вперше після блокування в соціальних мережах. У зверненні президент пообіцяв покарати тих, хто порушив закон під час зіткнень 6 січня (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Крім того, Трамп заявив, що ті, хто застосував насильство "не є представниками США". За його словами, країна пройшла через важкі вибори, тому емоції киплять. Але тепер "пристрасті повинні улягтися, а спокій – відновитися".
Президент підкреслив, що зараз сфокусований на спокійній передачі влади обраному президенту Джо Байдену.
При цьому в останні кілька тижнів Трамп обговорював зі своєю командою можливість помилування самого себе і своїх родичів на федеральному рівні. За інформацією видання The New York Times президент побоюється, що Байден може наказати міністерству юстиції почати розслідування проти нього і родини. Відзначається, що ніколи в історії США президент не застосовував помилування до самого себе.
Що сталося 6 січня
У середу, 6 січня, Конгрес США зібрався, щоб офіційно оголосити Байдена новим лідером країни за підсумком підрахунку голосів вибірників.
Засідання перервали прихильники Трампа. Натовпи протестуючих штурмували Конгрес і прорвалися всередину.
Під час зіткнень загинули 5 осіб. Серед них – ветеран ВПС США Ешлі Беббіт. У неї вистрілили в упор.
За годину до цього Трамп заявляв на мітингу про похід на Капітолій. Однак через кілька годин після штурму будівлі Конгресу, він все-таки закликав людей розійтися. При цьому президент знову нагадав, що "вибори вкрали" у них.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, обраний президент США Джо Байден 7 січня звернувся до американців після штурму Капітолію, поклавши відповідальність за це на ще чинного главу держави Дональда Трампа.