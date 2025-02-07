Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда – Белый дом

США ввели санкции против сотрудников Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды). Администрация президента Дональда Трампа обвинила МУС в преследовании Соединенных Штатов и их союзников, таких как Израиль.

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Указ о введении финансовых и визовых ограничений против лиц, которые участвуют в соответствующих расследованиях, а также членов их семей Трамп подписал 6 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отметим, что на прошлой неделе демократы в Сенате США блокировали попытку республиканцев ввести санкции против МУС.

В указе сказано, что суд, "не имея законных оснований, взял на себя юрисдикцию и начал предварительное расследование в отношении персонала США и некоторых их союзников, включая Израиль, и далее злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта".

В документе отмечается, что МУС не имеет юрисдикции в отношении Соединенных Штатов или Израиля и суд своими действиями создал "опасный прецедент".

Как передает AP, санкции могут включать блокировку имущества и активов, а также запрет на въезд в Америку должностных лиц, сотрудников МУС и их родственников.

Это не впервые, когда Трамп принимает такое решение в отношении Международного уголовного суда.

В 2020 году, во время своего первого президентского срока, он ввел санкции против Фату Бенсуды (предшественницы главного прокурора Карима Хана) за ее решение начать расследование военных преступлений, совершенных всеми сторонами, включая США, в Афганистане. При президенте Джо Байдене эти санкции были сняты.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– МУС хочет задержать Нетаньяху и Галланта за предполагаемые военные преступления, связанные с боевыми действиями Армии обороны Израиля в секторе Газа. Ордера были выданы 21 ноября 2024 года.

– Израиль подал апелляцию. Главный прокурор Карим Хан призвал судей МУС отклонить возражения израильских властей по поводу расследования 13-месячной войны в Газе.

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