Трамп в прощальном обращении к нации призвал молиться за администрацию Байдена. Видео

Президент США Дональд Трамп в своем прощальном обращении призвал молиться за новую администрацию, однако не упомянул своего преемника-демократа Джо Байдена по имени.

Как передает Reuters, отрывки из речи республиканца были опубликованы Белым домом 19 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Трамп также выразил мнение, что его администрация "сделала то, ради чего пришла, и даже больше".

Действующий глава Соединенных Штатов заявил, что гордится тем, что за время его президентства страна не начала ни одной новой войны, но укрепила альянсы с союзниками и "противостояла Китаю как никогда ранее".

Политик в очередной раз осудил штурм здания Конгресса в Вашингтоне, что произошло 6 января. Напомним, в результате этих событий погибли пять человек.

"Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации в полдень в среду [20 января], я хочу, чтобы вы знали, что движение, которому мы положили начало, только начинается", – сказал Трамп.

Добавим, свое прощальное видео из Белого дома также записала первая леди США Мелания Трамп.

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