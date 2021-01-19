Трамп в прощальном обращении к нации призвал молиться за администрацию Байдена. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
3,1 т.
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в своем прощальном обращении призвал молиться за новую администрацию, однако не упомянул своего преемника-демократа Джо Байдена по имени.

Как передает Reuters, отрывки из речи республиканца были опубликованы Белым домом 19 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обращение Трампа к нации

Трамп также выразил мнение, что его администрация "сделала то, ради чего пришла, и даже больше".

Действующий глава Соединенных Штатов заявил, что гордится тем, что за время его президентства страна не начала ни одной новой войны, но укрепила альянсы с союзниками и "противостояла Китаю как никогда ранее".

Политик в очередной раз осудил штурм здания Конгресса в Вашингтоне, что произошло 6 января. Напомним, в результате этих событий погибли пять человек.

"Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации в полдень в среду [20 января], я хочу, чтобы вы знали, что движение, которому мы положили начало, только начинается", – сказал Трамп.

Добавим, свое прощальное видео из Белого дома также записала первая леди США Мелания Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Инаугурация Байдена как 46 президента США, а также избранной вице-президента Камалы Харрис намечена на 20 января. Ранее американские СМИ заявляли, что именно в этот день могут рассмотреть импичмент Трампа.

  • Журналисты также пишут, что 20 января республиканец якобы планирует воспользоваться "бортом номер один" для перелета во Флориду – это предполагает сопровождение его офицером с "ядерным чемоданчиком".

  • О том, какой будет инаугурация президента-демократа и в чем ее отличие от инаугурации Трампа – читайте в материале OBOZREVATEL.

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