Трамп в прощальном обращении к нации призвал молиться за администрацию Байдена. Видео
Президент США Дональд Трамп в своем прощальном обращении призвал молиться за новую администрацию, однако не упомянул своего преемника-демократа Джо Байдена по имени.
Как передает Reuters, отрывки из речи республиканца были опубликованы Белым домом 19 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Трамп также выразил мнение, что его администрация "сделала то, ради чего пришла, и даже больше".
Действующий глава Соединенных Штатов заявил, что гордится тем, что за время его президентства страна не начала ни одной новой войны, но укрепила альянсы с союзниками и "противостояла Китаю как никогда ранее".
Политик в очередной раз осудил штурм здания Конгресса в Вашингтоне, что произошло 6 января. Напомним, в результате этих событий погибли пять человек.
"Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации в полдень в среду [20 января], я хочу, чтобы вы знали, что движение, которому мы положили начало, только начинается", – сказал Трамп.
Добавим, свое прощальное видео из Белого дома также записала первая леди США Мелания Трамп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Инаугурация Байдена как 46 президента США, а также избранной вице-президента Камалы Харрис намечена на 20 января. Ранее американские СМИ заявляли, что именно в этот день могут рассмотреть импичмент Трампа.
Журналисты также пишут, что 20 января республиканец якобы планирует воспользоваться "бортом номер один" для перелета во Флориду – это предполагает сопровождение его офицером с "ядерным чемоданчиком".
О том, какой будет инаугурация президента-демократа и в чем ее отличие от инаугурации Трампа – читайте в материале OBOZREVATEL.