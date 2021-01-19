В день инаугурации Байдена Трамп решил улететь на "борту №1" вместе с "ядерным чемоданчиком" – СМИ

Действующий президент США Дональд Трамп запланировал в день инаугурации Джо Байдена 20 января воспользоваться "бортом номер один" для перелета во Флориду – это предполагает сопровождение его офицером с "ядерным чемоданчиком".

Об этом сообщается на сайте американского телеканала CNN. Такая ситуация станет причиной "уникальной проблемы для обеспечения плавной передачи власти", говорится в сообщении.

Обычно "ядерный чемоданчик" передается военному помощнику нового президента США во время инаугурации, отметили журналисты. Однако во время принятия присяги Байденом это будет происходить несколько иначе, поскольку Трамп уезжает из Вашингтона во Флориду до церемонии.

"То есть в разных местах будет минимум два портфеля", – говорится в сообщении.

По словам исследователя в вопросах ядерного оружия и энергетики Стивена Шварца, на самом деле в "ядерном чемоданчике" нет никаких кнопок или кодов, которые могут автоматически запускать оружие. Там содержится оборудование и список полномочий, которые президент США использует для распоряжения о нанесении удара.

Также глава государства должен иметь пластиковую карточку, известную как "бисквит": она содержит буквенно-цифровые коды для его идентификации, уточнил эксперт.

После того как Байден примет присягу в качестве нового президента США, Трамп потеряет все полномочия для нанесения ядерного удара, а коды, содержащиеся в его портфеле, мгновенно деактивируют.

Военный помощник, сопровождающий Трампа на "борту номер один", оставит его и вернется в Вашингтон вместе с "ядерным чемоданчиком", говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какой будет инаугурация Байдена и чем она будет отличаться от инаугурации Трампа. Известно, что на церемонии запланированы выступления американских певиц Леди Гага и Дженнифер Лопес.