Мелания Трамп записала прощальное видео: о чем говорила

Первая леди США Мелания Трамп записала прощальное видеообращение к нации, в котором призвала отказаться от насилия.

Запись она опубликовала у себя на странице в Facebook. В своей речи она также благодарила военных, медиков и всех, кто помогал бороться с пандемией COVID-19.

"Всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано… Обязанность перед народом лежит на всех, кто не забывает о нашей целостности и ценностях, использует каждую возможность проявить уважение к другому человеку и привнести хорошие привычки в нашу повседневную жизнь", – говорила первая леди.

Также она призвала американцев быть осторожными при вакцинации от коронавируса.

"Каждая жизнь бесценна, и сейчас, когда в оборот поступают миллионы вакцин, я прошу всех американцев проявить осторожность и здравый смысл, чтобы защитить уязвимых", – сказала Мелания.

Кроме того, Трамп рассказала, как ее вдохновляли "невероятные американцы по всей стране".

"В тот момент, когда мы с Дональдом завершаем свое пребывание в Белом доме, я думаю обо всех людях, которых сохраню в своем сердце", – отметила она.

Напомним, что инаугурация избранного президента США Джо Байден пройдет 20 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий президент США Дональд Трамп записал свое прощальное видеообращение на посту главы Белого дома.