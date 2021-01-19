Мелания Трамп записала прощальное видео: о чем говорила

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Мелания Трамп записала прощальное видео: о чем говорила

Первая леди США Мелания Трамп записала прощальное видеообращение к нации, в котором призвала отказаться от насилия.

Запись она опубликовала у себя на странице в Facebook. В своей речи она также благодарила военных, медиков и всех, кто помогал бороться с пандемией COVID-19.

"Всегда помните, что насилие никогда не является ответом и никогда не будет оправдано… Обязанность перед народом лежит на всех, кто не забывает о нашей целостности и ценностях, использует каждую возможность проявить уважение к другому человеку и привнести хорошие привычки в нашу повседневную жизнь", – говорила первая леди.

Также она призвала американцев быть осторожными при вакцинации от коронавируса.

"Каждая жизнь бесценна, и сейчас, когда в оборот поступают миллионы вакцин, я прошу всех американцев проявить осторожность и здравый смысл, чтобы защитить уязвимых", – сказала Мелания.

Кроме того, Трамп рассказала, как ее вдохновляли "невероятные американцы по всей стране".

"В тот момент, когда мы с Дональдом завершаем свое пребывание в Белом доме, я думаю обо всех людях, которых сохраню в своем сердце", – отметила она.

Напомним, что инаугурация избранного президента США Джо Байден пройдет 20 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий президент США Дональд Трамп записал свое прощальное видеообращение на посту главы Белого дома.

СШАМелания Трамп