Імпічмент Трампа можуть розглянути в день інавгурації Байдена – ЗМІ
Судовий процес у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа може збігтися в часі з інавгурацією обраного лідера країни Джо Байдена. Це може трапитися лише через годину після того, як демократа буде приведено до присяги.
Церемонія інавгурації призначена у Вашингтоні на 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) у вівторок, 20 січня. Тоді як розгляд судом справи республіканця щодо "підбурювання до повстання" може бути призначено на 12:00, повідомляє Politico.
Зазначається, що Трамп стане колишнім президентом за умови, що матеріали справи будуть отримані Сенатом до 19 січня. І тільки згода всього Сенату дозволить Палаті представників Конгресу США видати два дозволи: для затвердження кабінету Байдена й ухвалення його законодавчого порядку денного, а також для суду в справі про імпічмент Трампа.
Видання підкреслює, що судовий процес щодо республіканця фактично зриває перші 100 днів на посаді Байдена. З огляду на те, що багато республіканців виступають проти імпічменту або вважають його навіть неконституційним після того, як Трамп покинув свій пост, може бути складно домогтися співпраці. А вона необхідна Байдену, щоб провести судовий розгляд разом із твердженнями Кабінету міністрів і розпочати роботу над новим законопроєктом щодо боротьби з коронавірусом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
директор Федерального бюро безпеки (ФБР) США Кріс Рей попередив про загрозу збройних протестів на інавгурації Джо Байдена.
Водночас представниця нижньої палати Конгресу США, республіканка Марджорі Тейлор Грін заявила про плани підготувати резолюцію для імпічменту Байдена після інавгурації.