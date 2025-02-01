Трамп убедил Мадуро забрать депортированных венесуэльских мигрантов: как ему это удалось

Президент США Дональд Трамп убедил Николасом Мадуро забрать депортированных мигрантов. Кроме того, Венесуэла предоставит им транспорт обратно.

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Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social. Он добавил, что это стало возможным после того, как спецпредставитель президента США по особым поручениям, Ричард Гренелл, встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы.

"Это так хорошо, что венесуэльские заложники вернулись домой, и, что очень важно отметить, что Венесуэла согласилась принять обратно в свою страну всех венесуэльских нелегальных иностранцев, лагерей в США, включая членов банды Трен де Арагуа", – подчеркнул он.

Трамп добавил, что в настоящее время США находится в процессе удаления рекордного количества нелегальных иностранцев из всех стран и все страны согласились принять этих нелегальных иностранцев обратно.

"Кроме того, из нашей страны вывозится рекордное количество преступников", – резюмировал Трамп свое сообщение.

Издание CNN пишет, что встреча была примечательна ввиду того, что Вашингтон официально не признает президентство Мадуро, которого лидеры оппозиции в Венесуэле обвинили в краже победы на выборах в 2024 году.

В частности, лидер оппозиции Эдмундо Гонсалес, которого США признают избранным президентом Венесуэлы и присутствовавший на инаугурации Трампа, предостерег Белый дом от заключения соглашения с Мадуро о депортационных рейсах.

Также издание добавило, что Венесуэла лишь на короткое время приняла рейсы по репатриации при бывшем президенте США Джо Байдене, прежде чем они превратились.

Трамп же отдал приоритет своему предвыборному обещанию о массовых депортациях, но президент Мадуро ранее отказался принимать граждан Венесуэлы, в связи с чем США не могли отправлять своих граждан обратно из-за холодных отношений.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп отправит своего посла по особым поручениям Ричарда Гренелли на встречу с пророссийским лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Спецпредставитель Трампа обсудит с непризнанным президентом вопрос о депортации.

Как писал OBOZ.UA:

По приказу президента Дональда Трампа, 25 января США начали депортацию незаконных мигрантов. Первые репатриационные рейсы отправились в Гватемалу, а также один из них должен был лететь в Мексику, однако Мехико отказалось принимать самолет.

Колумбия также отказалась принять американские военные самолеты с депортированными мигрантами. В ответ президент США Дональд Трамп отдал приказ своей администрации ввести ряд санкций против страны.

Трамп хочет создать лагерь для содержания не менее 30 тысяч нелегальных мигрантов. Подобный лагерь появится на американской военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе. Он подчеркнул, что в лагере будут содержаться "худшие преступники-нелегалы, угрожающие американскому народу".

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