Трамп проиграл апелляцию по делу о притязаниях: подробности решения суда

Новоизбранный президент США Дональд Трамп должен заплатить $5 миллионов писательнице Джин Кэрролл. Такой приговор политику вынес американский суд после того, как он проиграл апелляцию по делу о домогательствах

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что это решение было принято после того, как присяжные сочли его виновным в сексуальном домогательстве и клевете на бывшую колумнистку журнала Elle.

"Коллегия из трех судей 2-го окружного апелляционного суда США на Манхэттене единогласно отклонила аргумент Трампа о том, что судья первой инстанции не должен был давать присяжным возможность услышать доказательства якобы прошлых сексуальных преступлений республиканца, что делает судебный процесс и приговор несправедливыми", – говорится в сообщении.

В суде заявили, что доказательства, в том числе восхваление Трампа своей сексуальной доблестью на видео Access Hollywoo, которое появилось во время президентской кампании 2016 года, установили "повторяющуюся, идиосинкратическую модель поведения", согласующуюся с обвинениями Кэрролл.

"Принимая во внимание записи в целом и учитывая сильные стороны дела госпожи Кэрролл, мы не убеждены, что любая заявленная ошибка или комбинация ошибок в решениях окружного суда относительно доказательств повлияла на существенные права господина Трампа", – говорится в неподписанном решении суда.

Приговор, вынесенный в мае 2023 года, стал следствием произошедшего в 1996 году инцидента в раздевалке универмага Bergdorf Goodman на Мангеттене, где Кэрролл, которой сейчас 81 год, заявила, что Трамп изнасиловал ее, а также публикации в Truth Social в октябре 2022 года.

Хотя присяжные в федеральном суде Манхэттена не признали, что 78-летний Трамп совершил изнасилование, они присудили бывшей колумнистке журнала Elle 2,02 миллиона долларов за сексуальное домогательство и 2,98 миллиона долларов за клевету.

В январе другой состав присяжных обязал Трампа выплатить Кэрролл 83,3 миллиона долларов за клевету и ущерб, причиненный ее репутации в июне 2019 года.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует уже в первый день своего пребывания в должности (т.е. 20 января) принять не менее 25 указов и директив. В общем, документов должно быть больше, ведь Трамп "старается кардинально изменить политику правительства США", а другие указы будут подписаны в течение "нескольких дней сразу после инаугурации".

Кроме того, в США суд приостановил дело новоизбранного президента Дональда Трампа о попытках предотвратить утверждение результатов выборов 2020 года и подстрекательство к беспорядкам возле Капитолия. Прокурор заявил, что стоит оценить "обстановку, которая сложилась".

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