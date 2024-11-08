Суд приостановил дело Трампа о беспорядках под Капитолием – Guardian

В США суд приостановил дело новоизбранного президента Дональда Трампа о попытках предотвратить утверждение результатов выборы 2020 года и подстрекательстве к беспорядкам у Капитолия. Прокурор заявил, что стоит оценить "сложившиеся обстоятельства".

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В пятницу, 8 ноября, судья Таня Чуткан удовлетворила ходатайство Офиса специального прокурора Джека Смита о приостановлении производства по обвинениям, связанным с попыткой отменить результаты выборов 2020 года. Об этом сообщило издание The Guardian.

Как отмечается, в ходотайстве указано, что Смит попросил судью приостановить дело против Трампа чтобы "оценить беспрецедентные обстоятельства", в которых находится Офис спецпрокурора.

В заявлении Смит отметил, что "в результате выборов" сторона обвинения "уважительно просит суд отменить оставшиеся в графике досудебного разбирательства сроки, чтобы предоставить время для оценки этого беспрецедентного обстоятельства".

Команда Смита заявила, что проинформирует судью о "результатах своих дебатов" до 2 декабря.

Отметим, что Трамп является фигурантом четырех уголовных дел и даже находился под судом во время предвыборной кампании. В частности, его обвиняют в подделке документов, нецелевом использовании средств, вмешательстве в выборы и подстрекательстве к восстанию.

Прокурор Джек Смит расследует попытки отменить результаты выборов президента в США в 2020 году, которые привели к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года.

Штурм произошел сразу после того, как было официально объявлено, что Трамп проиграл президентские выборы Джо Байдену. Обвинение содержит четыре пункта, в том числе препятствование расследованию этого дела, которое влечет 20 лет тюрьмы.

Ранее издание Business Insider писало, что Трамп, вероятно, на время своей новой каденции избежит наказания за все четыре уголовных дела, которые против него сейчас расследуются. В некоторых делах он может помиловать сам себя.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2024 года присяжные в суде Нью-Йорка признали Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью утаивания суммы, выплаченной бывшей порноактрисе накануне выборов 2016 года. Политик признан виновным по 34 пунктам обвинения.

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