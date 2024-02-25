Трамп победил Хейли на праймериз в ее родном штате

Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Южная Каролина. Примечательно, что скандальный политик существенно опередил бывшего губернатора этого штата Никки Хейли.

Стоит отметить, что положительный результат в Южной Каролине может обеспечить Трампу выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах уже через несколько недель. Об этом сообщает CNN.

Несмотря на поражение в своем родном штате Хейли заявила, что продолжит отвлекать ресурсы Трампа от его борьбы против действующего президента США Джо Байдена. В ее штабе рассказали, что будут участвовать в президентской гонке по крайней мере до праймериз 5 марта, известном как "супервторник", где разыграется наибольшее количество делегатов.

До недавнего времени бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли считалась главным конкурентом Трампа. Ранее она также занимала пост посла США в ООН в течение части срока Трампа на посту президента.

Даже после победы на праймериз Республиканской партии в штате Южная Каролина Трампу еще потребуется 1215 делегатов, чтобы обеспечить выдвижение своей кандидатуры от Республиканской партии.

Аналитики называют результаты праймериз показательными. В частности, с тех пор, как в 1972 году началась современная эра праймериз, ни один кандидат от крупной партии ни разу не потерпел поражение в своем родном штате во время праймериз. Кроме того, ранее Трамп уже продемонстрировал умение побеждать своих однопартийцев в тех штатах, где они были впервые избраны.

Напомним, одиозный американский политик Дональд Трамп выдал очередную порцию бреда. В этот раз он заявил, что президента США Джо Байдена якобы "контролируют фашисты". Также он в очередной раз рассказал, что действующий американский президент "несет угрозу демократии".

Ранее Трамп в очередной раз поменял риторику и заявил, что в случае победы на выборах будет делать больше для защиты США от России, чем действующий президент Джо Байден. В то же время он продолжает оказывать давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы помешать принять законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине для борьбы против РФ.

К слову, Трамп похвастался, что во время своего президентства угрожал не защищать от российского нападения страны, у которых есть задолженности в выплатах НАТО. Более того, он готов поощрять Россию к агрессии против "должников".

Как сообщал OBOZ.UA, 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в этом году может попытаться подтолкнуть Украину к переговорам с Россией о прекращении войны. Политик уже сейчас рассматривает возможность такого шага.

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