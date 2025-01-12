Трамп отправил своего представителя в Израиль для заключения соглашения: о чем идет речь

Новоизбранный президент Дональд Трамп отправил своего представителя по Ближнему Востоку Стива Виткоффа (Steve Witkoff) в Израиль. Он должен добиться заключения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

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Об этом в субботу, 11 января, пишет Axios. Издание ссылается на сообщения неназванных израильских официальных лиц.

"Виткофф прибыл в Израиль из Катара в рамках усилий Трампа заставить все участвующие в переговорах стороны заключить соглашение до 20 января. Трамп пригрозил, что на Ближнем Востоке будет "ад, за который придется заплатить", если ХАМАС не освободит заложников к моменту его инаугурации", – говорится в сообщении журналистов.

Израильский чиновник сообщил, что Виткофф передал сообщение премьер-министру Катару во время их встречи в Дохе в пятницу о том, что Трамп хочет видеть соглашение в течение нескольких дней.

В субботу Виткофф встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время переговоров он отметил цель новоизбранного президента США достичь соглашения до 20 января.

"В ходе встречи члены израильской переговорной группы и находящийся в Дохе советник президента Байдена по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк присоединились к телефонной конференции, чтобы обсудить состояние переговоров", – сообщили в офисе Нетаньяху.

В конце встречи премьер-министром Израиля поручил ряду должностных лиц немедленно отправиться в Доху, чтобы продвинуть соглашение об освобождении заложников и прекращении огня.

Журналисты издания добавляют, что косвенные переговоры между Тель-Авивом и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США все еще продолжаются в Дохе. Американские официальные лица говорят, что советник Байдена Макгерк и представитель Трампа Виткофф координируют свои усилия.

В последний день 2024 в Израиле обнародовали "последнее предупреждение" для йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Им дали понять, что им грозит такая же "жалкая судьба", как у ХАМАСа, "Хезболлы" и режима сирийского диктатора Башара Асада.

Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит действовать против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. По его словам, они угрожают мировому судоходству и международному порядку.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 декабря Израиль совершил целую серию воздушных ударов по объектам хуситов в Йемене. Среди других целей военные Израиля поразили международный аэропорт в столице страны, Сане, а также ряд энергетических и нефтяных станций Йемена.

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