Израиль нанес авиаудары по Йемену: аэропорт Сана и порты Ходейда и Рас-Иса выведены из строя. Фото и видео

Израиль в четверг, 26 декабря, совершил сразу серию воздушных ударов по объектам хуситов в Йемене. Среди прочих целей военные Израиля поразили международный аэропорт в столице страны, Сане, а также ряд энергетических и нефтяных станций Йемена.

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Как сообщают массмедиа Израиля, это был самый большой за последнее время удар по хуситам. Армия обороны Израиля Цахал подтвердила нанесение указанных ударов и поражение целей.

В частности, как отмечают в ЦАХАЛ, были нанесены удары по аэропорту, военной базе "Аль-Дайлами" и электростанции в Худейде, поскольку эти "объекты использовались хуситами для поставки иранского оружия и транспортировки чиновников из Ирана".

Отмечается, что в операции участвовало более ста военных самолетов армии Израиля. Причем атаки были проведены во время выступления лидера хуситов аль-Хуси.

Как сообщают из Йемена, предварительно, из-за ударов ЦАХАЛ по аэропорту есть трое погибших и 16 раненых людей. Разрушены главная взлетно-посадочная полоса аэропорта, диспетчерская башня (на фото ниже) и самолеты, некоторые из которых впоследствии загорелись.

Это также подтвердил находившийся во время ударов в аэропорту гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус. Он сейчас в Йемене пытается договориться об освобождении взятых в заложники сотрудников ООН.

В свою очередь, российские пропагандисты, ссылаясь на свои источники среди террористов, сообщают, что указанными ударами также йеменские порты Ходейда и Рас-Иса были полностью выведены из строя.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 декабря йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в Израиле, причем ракета попала в детскую площадку. А уже через несколько часов хуситам ответили военные США, и в Сане прозвучала серия мощных взрывов.

А за несколько дней до этого военно-воздушные силы США поразили "основной командный центр хуситов" в Сане. Сообщалось, что террористы проводили атаки по торговым судам в Красном море.

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