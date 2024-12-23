Нетаньяху пригрозил, что Израиль будет продолжать действовать против хуситов в Йемене

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 22 декабря, заявил, что его страна продолжит действовать против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. По его словам, они угрожают мировому судоходству и международному порядку.

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Такого мнения придерживаются и в Соединенных Штатах Америки и других странах. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Израильтян их премьер в видеообращении призвал быть непоколебимыми. "Так же, как мы решительно действовали против террористов иранской оси зла, мы будем действовать против хуситов", – сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что результаты для хуситов будут такими же, как и для других террористических организаций, выступающих против Израиля.

"Я прошу вас, граждане Израиля, проявить терпение, продолжать демонстрировать стойкость, которую вы показывали до сих пор, и строго следовать указаниям Командования тыла. Если вы это сделаете, мы позаботимся обо всем остальном", – добавил премьер-министр.

Напомним, что 21 декабря йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в Израиле – ракета попала в детскую площадку. В ответ на это уже через несколько часов США ударили по столице Йемена Сане.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки поразили основной командный центр хуситов в Йемене. Оттуда они проводили атаки по торговым судам в Красном море.

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