Трамп назвал войну России против Украины геноцидом и раскритиковал Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп назвал геноцидом войну России против Украины. Это заявление прозвучало вскоре после того, как аналогичную оценку действиям Кремля дал действующий американский лидер.

Об этом сообщает издание The Hill. В то же время экс-глава государства раскритиковал Джо Байдена за проводимую им политику, которая привела к рекордно высокой инфляции.

"А теперь добавьте то, что происходит в Украине. Это геноцид", – сказал Трамп.

Ранее Байден отметил, что семейный бюджет американцев "не должен зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид через полмира".

"Становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли идею быть украинцем", — сказал политик.

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Президент Владимир Зеленский, комментируя слова американского коллеги, написал в социальных сетях, что "называть вещи своими именами необходимо, чтобы противостоять злу".

Как сообщал OBOZREVATEL, США будут предоставлять Украине больше разведывательных данных, чтобы помочь в войне против российских оккупантов. Информация американцев должна помочь ВСУ наносить прицельные удары по вражеским целям в Крыму и на Донбассе.