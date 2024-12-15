Трамп назначил председателем совета по разведке руководителя своей соцсети

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении Девина Нуньеса, руководителя своей социальной платформы Truth Social и давнего союзника, главой Консультативного совета по разведке. Нуньес продолжит исполнять обязанности генерального директора Truth Social параллельно новой должности.

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Такое объявление было сделано в субботу, 14 декабря. Об этом сообщает международное информагентство Reuter.

Нуньес известен как один из самых преданных защитников Трампа. Ранее он возглавлял Комитет по разведке Палаты представителей США во время первого президентского срока Трампа. В этот период он активно поддерживал экс-президента в вопросе расследований по вмешательству России в выборы 2016 года, утверждая, что ФБР действовало предвзято против Трампа.

Трамп в своем обращении на Truth Social подчеркнул, что опыт Нуньеса как главы разведывательного комитета и его роль в "разоблачении мистификации" в отношении России сделают его ценным советником.

"Девин воспользуется своим опытом в должности бывшего главы Комитета по разведке Палаты представителей и своей ключевой ролью в разоблачении мистификации "Россия, Россия, Россия", чтобы предоставить мне независимые оценки эффективности и правомерности деятельности разведывательного сообщества США", - написал Трамп.

Главная задача совета – предоставлять независимые оценки эффективности и правомерности деятельности американских разведывательных служб.

Напомним, новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует уже в первый день своего пребывания в должности (т.е. 20 января) принять не менее 25 указов и директив. В общем, документов должно быть больше, ведь Трамп "старается кардинально изменить политику правительства США", а другие указы будут подписаны в течение "нескольких дней сразу после инаугурации".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп может попытаться отменить 20-миллиардный кредит Украине, сняв санкции с активов РФ. Однако считается, что республиканцы выступят против этого.

Также Дональд Трамп анонсировал запрет выдачи гражданства страны детям иностранцев, родившихся на территории Штатов. Положение, согласно которому все родившиеся в США являются гражданами этой страны, закреплены в 14-й поправке к американской Конституции, но Трамп говорит, что "мы должны это прекратить".

Кроме того, республиканец заявлял, что объявит чрезвычайную ситуацию в рамках своей политики массовой депортации нелегальных мигрантов. Для этого он пообещал использовать "все необходимые силы", в том числе армию.

Отдельно Трамп угрожал ввести 25-процентные тарифы на торговлю с Канадой и Мексикой из-за "неспособности этих стран обуздать поток нелегальных иммигрантов и наркотиков" в США. По этому поводу он встречался с канадским премьером Джастином Трюдо и якобы предложил стать "губернатором 51-го штата" Америки, если эти торговые пошлины "убьют" экономику Канады.

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