Трамп лидирует в пяти ключевых штатах, у Байдена дела похуже – результаты опроса избирателей

Согласно опросу американских избирателей, бывший президент США Дональд Трамп опережает своего преемника Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов, важных для победы на выборах 2024 года. Выборы должны пройти 5 ноября 2024 года.

Об этом сообщает издание The New York Times. Согласно результатам опроса, в штатах Пенсильвания, Аризона, Мичиган, Джорджия и Невада, в случае противостояния между Трампом и Байденом, победил бы республиканский кандидат.

В то же время, в шестом весомом штате, Висконсине, больше голосов набрал бы Байден.

Отмечается, что эти штаты считаются "ключевыми" из-за того, что их результаты оказывают значительное влияние на общий результат выборов в США. Опрос был проведен среди около 4 тысяч зарегистрированных американских избирателей в шести указанных штатах.

Как Байден, так и Трамп уже имеют необходимое количество голосов для выдвижения своих кандидатур на президентских выборах. Формальное выдвижение состоится на съездах Демократической и Республиканской партий, намеченных на летние месяцы. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

Накануне Байден согласился поучаствовать в предвыборных дебатах с Трампом. Глава Штатов сменил свою позицию, ведь несколько месяцев отказывался от дебатов.

Трамп ответил, что готов к ним "в любое время и где угодно", и призвал Байдена встретиться для дебатов в зале суда, где рассматривается одно из многочисленных судебных дел против бывшего президента, которые он считает политическим преследованием.

Как писал OBOZ.UA, недавно Трамп разразился угрозами в адрес действующего главы США. Он пообещал, что когда снова станет президентом, будет преследовать Джо Байдена и возбудит против него уголовное дело. Все эти "беды" упадут на голову Байдена в случае, если сейчас в суде Трамп не получит президентский иммунитет за вмешательство в выборы 2020 года.

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