"Я буду рад": Байден согласился поучаствовать в дебатах с Трампом

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден согласился принять участие в предвыборных дебатах с Дональдом Трампом. Глава Штатов изменил свою позицию, ведь ведь несколько месяцев отказывался от дебатов.

Об этом сообщило издание Reuters в пятницу, 26 апреля. Американский лидер не назвал дату, когда это может произойти но подчеркнул, что "будет рад дебатировать".

"Где-то, не знаю когда, но я рад провести дебаты с ним (Трампом. – Ред.)", – сказал Байден.

Экс-президент Штатов Трамп, который снова претендует на эту должность, в своей соцсети Truth Social ответил на заявление действующего главы Белого дома. Он сказал, что готов к ним "в любое время и любом месте".

Трамп призвал Байдена встретится для дебатов в зале суда, где рассматривается одно из многочисленных судебных дел против бывшего президента, которые он считает политическим преследованием.

"Давайте проведем дебаты в здании суда сегодня вечером – по национальному телевидению, я буду ждать!" – написал Трамп.

15 апреля ряд американских СМИ обратились в открытом письме к Байдену и Трампу с призывом провести дебаты.

"Общие предвыборные дебаты имеют богатую традицию в американской демократии, играя жизненно важную роль в каждых президентских выборах за последние 50 лет. На каждых из этих выборов десятки миллионов людей смотрели дебаты кандидатов в соревновании идей за голоса американских граждан", – говорится в письме

По мнению американских СМИ, дебаты кандидатов в президенты "ничем не заменить".

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден имеет минимальное преимущество в один процентный пункт над своим соперником Дональдом Трампом. Выборы президента Соединенных штатов должны пройти в ноябре этого года.

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