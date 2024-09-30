О том, что сегодняшний американский президент умственно отсталым недавно СТАЛ, а вот его вице-президент, являющаяся соперницей Трампа, такой уже РОДИЛАСЬ, Трамп рассказал своим сторонникам 28 сентября в шатком (и потому одном их ключевых) штате Висконсин.

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Итак, это 45-й и возможный 47-й — о 46-м и о возможной 47-й.

Эти три лица должности президента или вице-президента Главной страны мира суммарно занимали, занимают и ещё [если доживут] будут занимать как минимум 24 года (12 — Байден, 4 — Трамп, 4 — Харрис и ближайшие 4 — кто-то из двух последних, хотя Харрис может и больше).

Такое у них уважение друг к другу, такое отношение, таков всем демонстрируемый уровень их общения между собой.

И в их стране это вариант нормы и никого не удивляет. Так почему мир должен относиться к ним иначе?

Лучшие из лучших в лучшей стране. Человечество не сходит с ума: оно уже сошло. Пуйлообразные пользуются.