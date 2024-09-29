'Лузеры будут скулить и болтать': Трамп назвал Харрис 'умственно отсталой', но сразу же получил ответ. Видео

Экспрезидент США Дональд Трамп снова набросился с оскорблениями на свою оппонентку на президентских выборах, кандидатку от Демократической партии Камалу Харрис. Он заявил, что она "родилась психически отсталой".

Видео дня

В ответ команда Харрис показала на футбольном матче, где присутствовал Трамп, агитационный ролик с предложением к одиозному кандидату провести еще одни дебаты. "Победители не отказываются от вызова, а лузеры будут скулить и болтать", отмечено в видео, появившемся в аккаунте Харрис в сети Х.

Трамп решил не отходить от привычной для него манеры унижать своих оппонентов. Как пишет издание The Independent, во время предвыборного митинга в штате Висконсин 28 сентября он вновь прибег к оскорблениям в адрес своей оппонентки Харрис и действующего президента США Джо Байдена.

"Джо Байден стал умственно отсталым, Камала родилась такой", – выдал он в первые минуты своего выступления, когда критиковал позицию действующей администрации президента по отношению к мигрантам.

Также Трамп вновь повторил не подтвержденные ничем заявления, что Харрис якобы была назначена "пограничным царем" (он употребил словосочетание "border czar"), и что она позволяла мигрантам пересекать границу США и совершать насильственные преступления в стране.

"Только умственно неполноценный человек мог допустить, чтобы это произошло с нашей страной", – заявил Трамп.

The Independent акцентировало внимание на том, что никаких доказательств массовых "преступлений мигрантов" в США никто так и не смог привести, а также зачем-то решило уточнить, что не существует "никаких признаков того, что Харрис родилась с инвалидностью, которая влияет на ее психическое когнитивное функционирование".

На выпады кандидата от Республиканской партии демократ Харрис ответила агитационным роликом, который транслировали, в частности, в ходе футбольного матча между командами штатов Алабама и Джорджия: на стадионе во время матча находился сам Трамп.

В ролике Харрис обратилась к Трампу с призывом выйти с ней на повторные дебаты после первых, где "он ужасно выступил". При этом в команде кандидата от демократов недвусмысленно намекнули, кем считают одиозного американского президента.

"Победители никогда не отказываются от вызова. Чемпионы готовы в любое время и в любом месте. А лузеры будут скулить и болтать", – утверждает голос диктора, при этом на словах о чемпионах транслируются эпичные кадры с американскими футболистами, когда же речь заходит о лузерах – на экране появляется Трамп на поле для гольфа.

Сама Харрис в ролике выразила надежду, что Трамп, неоднократно отказывавшийся от повторных дебатов с ней, все же передумает.

"Если тебе есть что сказать, скажи это мне в глаза", – обратилась она к оппоненту.

Напомним, несколько дней назад Трамп высказался по поводу вероятности новых дебатов с Харрис. По его словам, для этого "уже слишком поздно".

Первые и, похоже, последние дебаты между Трампом и Харрис состоялись 11 сентября. Дебаты продолжались 90 минут в прямом эфире в Национальном конституционном центре Филадельфии. И они, согласно выводам многих аналитиков и результатам опросов, стали для Трампа достаточно провальными.

Сам же он назвал дебаты, в ходе которых Харрис насмехалась над ним, заявляла, что из-за него международный военный преступник "Путин сидел бы в Киеве" и где сам Трамп оконфузился повторением фейков вроде "мигранты в Спрингфилде едят домашних собак и кошек" лучшими за свою политическую карьеру.