'Тон был угрожающим': Макрон рассказал о первом с 2022 года разговоре министра обороны Франции с Шойгу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры министра обороны Себастьяна Лекорню с российским министром Сергеем Шойгу прошли напряженно. По его словам, глава "оборонного" ведомства РФ попытался обвинить Францию в причастности к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Президент отметил: высказывания Шойгу о том, что Украина и Франция могли сыграть роль в теракте, смехотворны. Об этом сообщает издание France24.

Стоит отметить, что французский и российский министры обороны провели первый разговор с 2022 года. Однако тон этого диалога, по словам Макрона, был странным и угрожающим.

"Министр обороны Франции Себастьян Лекорню связался со своим российским коллегой Сергеем Шойгу и заявил, что Париж готов активизировать обмен информацией для борьбы с терроризмом. Россия, со своей стороны, заявила Франции, что она надеется, что французские спецслужбы не причастны к недавней атаке на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье", – говорится в сообщении минобороны Франции.

В то же время Макрон подчеркнул, что такие заявления РФ были странными и угрожающими, тем более после того, как ответственность за теракт взяли на себя экстремисты "Исламского государства".

Тем не менее президент Франции подчеркнул, что Париж продолжает поддерживать контакты с Россией, поскольку располагает полезной информацией о происхождении и организации теракта. При этом он отметил, что обвинения РФ в адрес украинцев и французов бессмысленны.

"Бессмысленно говорить, что за этим стоит Франция, что за этим стоят украинцы. Это бессмыслица. Это не соответствует действительности, это манипуляция информацией, являющейся частью российского арсенала войны", – заявил Макрон.

Напомним, США за две недели до теракта в пригороде Москвы 22 марта предупреждали российскую власть о том, что нападение, предположительно, произойдет именно в "Крокус Сити Холле". Впрочем, Россия предупреждением пренебрегла и не приняла меры по предотвращению нападения.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на упреки о якобы причастности нашего государства к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", которые начали звучать от российских официальных лиц. В ведомстве отвергли эти обвинения и отметили, что они являются спланированной провокацией Кремля.

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