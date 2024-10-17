'Только демонстрирует нейтралитет': в США заявили, что Китай сделал свой выбор в войне в пользу России

Так называемая нейтральная позиция Китая по отношению к российской агрессии в Украине – только видимость. На самом деле, КНР не является нейтральной, эта страна сделала свой выбор в пользу Москвы.

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Об этом сказала посол, постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит. Она подчеркнула, что официальные заявления КНР противоречат фактам конкретной поддержки агрессора.

"КНР делает все возможное в попытках убедить мир в том, что она сохраняет очень нейтральный статус по отношению к российской войне в Украине. Но на самом деле КНР выбрала сторону. Своим большим пальцем она склонила весы в поддержку России в ее войне в Украине и предоставляет россиянам длинный список компонентов двойного назначения, позволяющих совершать нападения на украинских гражданских и военных", – отметила дипломат.

По ее словам, ни Соединенные Штаты, ни "все наши друзья, союзники и партнеры по всему миру" не были введены в заблуждение заявлениями Китая. Поэтому США и другие партнеры "продолжают призывать КНР отказаться от поддержки того, что Россия делает в Украине".

Аналогичную "озабоченность" в США вызывает, по словам американского чиновника, позиция Северной Кореи, ведь последняя даже не скрывает свою поддержку российских захватчиков.

"Подобным образом мы обеспокоены тем, что мы видим факты предоставления России от КНДР ракет, боеприпасов – тысяч грузовых контейнеров, наполненных боеприпасами. В свою очередь, мы будем продолжать преследовать предприятия и любых лиц, привлеченных к транзиту таких товаров из КНДР в РФ, и мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении силы и инструменты, чтобы положить конец такому транзиту", – отметила Джулиан Смит.

Как сообщал OBOZ.UA, северокорейских военных уже видели среди российских оккупантов. По словам Джулиан Смит, в США и в НАТО также "видели эти отчеты". Однако американская чиновница говорит, что сейчас эту информацию нужно подтвердить, и "если это правда, это было бы серьезным увеличением прямой поддержки, которую КНДР оказывает России в ее захватнической войне против Украины".

Напомним, ранее Китай пообещал углублять стратегическое взаимодействие с КНДР. Это обещание глава КНР озвучил в поздравительной телеграмме диктатору КНДР по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Также в ISW объяснили, что стоит за визитом министра обороны России в Китай. Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов встретился со своим китайским коллегой 14 октября.