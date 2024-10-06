'Китай готов': Си Цзиньпин пообещал углублять стратегическое взаимодействие с КНДР

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о готовности Китая углублять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Северной Кореей. Он также добавил, что придает большое значение развитию отношений с Пхеньяном.

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Об этом Си Цзиньпин написал в поздравительной телеграмме северокорейскому диктатору Ким Чен Ину по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает CCTV. В то же время глава КНДР заявил, что в настоящее время отношения между его страной и Китаем "вышли на новый исторический этап развития.

В своей поздравительной телеграмме, адресованной Ким Чен Ину, Си Цзиньпин заявил, что установление дипломатических отношений с КНДР 75 лет назад имело "эпохальное значение".

"В последние 75 лет обе страны поддерживали друг друга в борьбе за укрепление народной власти и защиту национального суверенитета, рука об руку шли путем укрепления обменов и сотрудничества и содействия социалистическому строительству, а также тесно сотрудничали в деле содействия региональному миру и стабильности и защите международной справедливости. Традиционная дружба между Китаем и Северной Кореей выдержала испытание переменчивыми временами и изменчивостью международной ситуации и стала ценным достоянием двух стран и народов", – отмечается в телеграмме.

Глава КНР добавил, что придает большое значение развитию отношений между Пекином и Пхеньяном. Он отметил, что не только многократно за последние годы встречался с Ким Чен Ыном, но и поддерживал с ним постоянный контакт посредством писем и звонков и лично прилагал усилия для углубления контактов между двумя кранами. В настоящее время, считает Си, текущая международная ситуация требует усиления сотрудничества.

"В новой эпохе и новой ситуации Китай готов сотрудничать с КНДР, чтобы воспринять 75-летие установления дипломатических отношений между двумя странами как возможность усилить стратегическую коммуникацию и координацию, углубить дружественные обмены и сотрудничество, продолжать писать новую главу традиционной дружбы между Китаем и КНД , а также совместно содействовать стабильному и долгосрочному развитию социалистического дела двух стран для лучшей пользы народов двух стран", – цитируют текст поздравительной телеграммы китайского лидера в CCTV.

На эту телеграмму Ким Чен Ын ответил заявлением о том, что ныне отношения между КНР и КНДР "вышли на новый исторический этап развития, и что десятками лет обе страны" верили в законность собственных дел, преодолевали разнообразные испытания и вызовы, и мужественно шли вперед по пути к социализму".

"Наследование и развитие дружбы между КНДР и Китаем, имеющее давнюю историю и прекрасные традиции, служит коренным интересам обеих стран. Партия и правительство КНДР будут продолжать прилагать усилия для укрепления и развития отношений дружественного сотрудничества между КНДР и Китаем в соответствии с требованиями новой эпохи. Я желаю китайскому народу под руководством Коммунистической партии Китая с генеральным секретарем Си Цзиньпином и в дальнейшем достигать новых достижений на пути всестороннего построения современной социалистической страны", – говорится в телеграмме северокорейского диктатора.

Напомним, ранее издание The Times обнародовало данные, что Россия получает половину бомбящих Украину снарядов от КНДР. Речь идет о передаче Пхеньяном Москве около трех миллионов снарядов в год.

В то же время все больше появляется и информация о помощи, которую получает Москва от Пекина. Так, в сентябре этого года о том, что Китай оказывает России "очень существенную" помощь в военной сфере, заявляли в США. Москва же передает Пекину свои секретные военные технологии по разработкам подводных лодок и ракет.

А 1 октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своей первой пресс-конференции в должности раскритиковал Китай за поддержку российской военной промышленности. Он назвал эту поддержку "решающим фактором", позволяющим России продолжать агрессивную войну, а также добавил, что продолжать помогать агрессору без ущерба собственным интересам и репутации Пекин не сможет.