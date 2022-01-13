Токаев отменил режим ЧП в ряде регионов, а в Алматы возобновил работу аэропорт. Главное о ситуации в Казахстане (обновляется)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял указ о снятии чрезвычайного положения в двух городах и ряде областей государства с 13 января, хотя ожидалось, что оно продлится до 19 января. Кроме того, аэропорт Алматы возобновил свою работу и уже принял первый рейс из турецкой Антальи, который выполнила авиакомпания Air Astana.

Вместе с тем, столица Казахстана Нур-Султан практически вернулась к обычной жизни – там снят "красный" уровень террористической угрозы, однако взамен объявлена "красная" зона по коронавирусу и усилены карантинные ограничения. В городе запретили проведение массовых мероприятий и работу развлекательных учреждений, а учащиеся, часть госслужащих и сотрудников национальных предприятий переведены на "дистанционку" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Кроме того, 13 января должен начаться поэтапный вывод "миротворческих" войск ОДКБ, миссия которых, по словам Токаева, завершилась. Этот процес займет 10 дней.

OBOZREVATEL следит за ситуацией в Казахстане 13 января онлайн.

01:00 – На сайте правительства Казахстана опубликован документ о снятии чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях с 07:00 13 января.

02:00 – На сайте Комитета национальной безопасности сообщили о завершении "антитеррористической операции" в следующих областях и двух городах: Нур-Султан, Шымкент, Акмолинская область, Актюбинская область, Атырауская область, Восточно-Казахстанская область, Западно-Казахстанская область, Карагандинская область, Кызылординская область, Костанайская область, Мангистауская область, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область, Туркестанская область.

03:00 – Полиция Алматы сообщила обстоятельства гибели двоих детей во время беспорядков в городе. Отмечается, что житель выезжал своими тремя детьми. Их автомобиль был расстрелян, двое детей были доставлены в реанимацию. К сожалению, четырехлетняя девочка умерла.

Еще одна 11-летняя девочка умерла, когда вышла днем с мамой за хлебом в магазин. Ее застрелили. Обстоятельства расследуются.

04:00 – Токаев назвал основные задачи государства: обеспечение благосостояния и качества жизни населения, поддержка малого и среднего бизнеса, прозрачность государственной поддержки.

07:00 – В Нур-Султане практически возобновилась обычная жизнь: горожане спешат на работу, ходит общественный транспорт, работают АЗС. Но закрыты мечети. В городе снят "красный" уровень террористической угрозы, однако объявлена "красная" зона по коронавирусу. 12 января были усилены карантинные ограничения.

Напомним: чрезвычайное положение в Казахстане 5 января было объявлено на территории всей страны. В тот же день Токаев заявил, что обратился к странам ОДКБ с просьбой о помощи в борьбе с "террористической угрозой". Он утверждал, что "террористические банды" берут под контроль крупные объекты инфраструктуры в стране, захвачены аэропорт и пять самолетов в Алматы.

Подробнее о том, почему люди в Казахстане вышли на протесты и что именно их не устраивало в правительстве, читайте в материале OBOZREVATEL.

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