Во Франции суд закрыл дело против лидера казахского оппозиционера Аблязова – AFP

Во Франции прекратили судебное разбирательство в отношении казахского оппозиционера Мухтара Аблязова о злоупотреблении доверием и отмывании денег. Ранее он объявил себя лидером протестов в Казахстане.

О прекращении процесса сообщает Agence France-Presse со ссылкой на свои источники. Соответствующее решение принял Апелляционный суд Парижа на основании истечения срока давности.

По словам адвоката Аблязова Карима Бейлуни, это стало большой победой для бывшего банкира и его семьи.

В то же время агентство отмечает, что юристы БТА Банка подали кассационную жалобу, поэтому решение не окончательное.

Отметим, что в Казахстане Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению по обвинению в организации убийства главы АО "БанкТуранАлем" Ержана Татышева, а также к заочно его приговорили к 20 годам тюрьмы за "хищения и создание преступного сообщества".

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Кроме того, заочный приговор против оппозиционера есть и в России – 15 лет тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях и хищении средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аблязов, который является лидером оппозиционного движения Демократический выбор Казахстан, объявил себя лидером протестов и назвал Россию страной-оккупантом.