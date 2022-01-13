Авиасообщение возобновится в ближайшее время: в МИД рассказали об эвакуации украинцев из Казахстана

В ближайшее время будет возобновлено авиасообщение между Украиной и Казахстаном. В то же время продолжается эвакуация украинцев из страны.

Об этом в комментарии обоз заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он анонсировал, что скоро будет обнародован график полетов.

"В ближайшее время ожидается обнародование графика возобновления международных рейсов, в частности в Украину", – сказал представитель МИД.

Также он отметил, что по договоренности с украинским посольством авиакомпания Air Astana проводит перебронирование билетов для украинцев на новые рейсы из Нур-Султана или Алматы. В то же время дипломаты работают над скорейшим возобновлением полетов из Алматы в Киев.

Видео дня

"Наше посольство обеспечивает встречу граждан, которые железнодорожным путем прибывают в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Украину. Помогает им с временным местом проживания и посадкой на рейсы", – отметил Николенко.

Кроме того, консульский отдел обратился к соответствующим органам в Казахстане, чтобы украинцам, которые в связи с событиями в стране, превысили 90-дневный срок пребывания, выдали выездные визы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января Казахстан начали покидать "миротворцы" ОДКБ, которых ввели на фоне протестов и столкновений с силовиками. Подробнее о ситуации в стране, читайте в нашей онлайн-хронике.