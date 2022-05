TIME открыл голосование за ТОП-100 самых влиятельных людей мира: Зеленский занимает лидирующую позицию

Журнал Time открыл традиционное голосование по определению топ-100 самых влиятельных людей мира. Президент Украины Владимир Зеленский занимает лидирующую позицию, обогнав своих коллег из США, Франции, Великобритании и России.

В данном голосовании могут принять участие все зарегистрированные пользователи платформы медиа. Среди претендентов – политики, певцы, актеры, спортсмены, общественные деятели.

Time предлагает подписчикам ответить только на один вопрос: должен тот или иной человек попасть в топ-100. Так, по результатам голосования 83% респондентов хотят видеть Владимира Зеленского среди самых влиятельных людей мира.

Между тем президент США Джо Байден набрал лишь 59%, глава Франции Эммануэль Макрон – 52%, канцлер Германии Олаф Шольц – 24%. Глава Кремля Владимир Путин имеет сверхнизкий рейтинг. За его внесение в топ-100 проголосовало всего 20% участников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский появился на обложке Time. Журналист медиа провел в офисе президента целых 2 недели.

