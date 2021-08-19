Талибы захватили биометрические устройства, которые могут раскрыть сотрудничавших с США афганцев

Боeвики "Талибана" захватили американские военные биосканеры HIIDE. Эти биометрические устройства могут идентифицировать афганцев, которые помогали силам коалиции. Талибы также получили доступ к базе данных населения Афганистана.

Об этом сообщило издание The Intercept, ссылаясь на информацию собственных источников. По словам представителя Объединенного командования спецопераций и трех бывших военнослужащих США, устройства HIIDE (портативное межведомственное оборудование для идентификации личности) талибы захватили на прошлой неделе в ходе наступления на силы безопасности.

Биосканеры HIIDE идентифицируют биометрические данные человека, такие как радужная оболочка и отпечатки пальцев. Они также содержат биографическую информацию и используются для доступа к большим централизованным базам данных.

Видео дня

Пока неизвестно, как талибы получили доступ к американской базе данных населения Афганистана. В Пентагоне выразили опасения, что им в этом помог Пакистан – их специалисты из Межведомственной разведки тесно сотрудничают с "Талибаном", отметило издание.

Американские военные использовали биосканеры HIIDE для отслеживания террористов и других боевиков, они планировали идентифицировать до 80% всего населения Афганистана.

"HIIDE использовался как инструмент биометрической идентификации, чтобы помочь идентифицировать местных жителей, работающих на коалицию. Мы обрабатывали тысячи местных жителей за день", — рассказал военный подрядчик.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL талибы заявили, что в Афганистане больше не будет демократии.

Перед этим талибы открыли огонь по митингующим в городе Джелалабад, которые вышли в поддержку национального флага Афганистана. В результате есть убитые и раненые, среди них – журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL :

президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из страны, получил убежище в Объединенных Арабских Эмиратах. Он прибыл туда вместе со своей семьей.