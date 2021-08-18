Бежавший из Афганистана президент Гани получил убежище в ОАЭ

Президент Афганистана Ашраф Гани получил убежище в Объединенных Арабских Эмиратах. Он прибыл туда вместе со своей семьей.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел ОАЭ. В ведомстве уточнили, что приняли такое решение по гуманитарным соображениям.

"ОАЭ приветствовали президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям", – сказано в коротком сообщении.

Других подробностей в МИД не уточнили.

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О том, что Гани покинул Афганистан стало известно 15 августа. Глава государства тогда отметил, что этот выбор дался ему с трудом.

Он также признал победу движения "Талибан" и заявил, что теперь они ответственны за народ.

Гани подчеркнул, что его решение выехать было обусловлено стремлением не допустить кровопролития в Кабуле.

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