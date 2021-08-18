Бежавший из Афганистана президент Гани получил убежище в ОАЭ
Президент Афганистана Ашраф Гани получил убежище в Объединенных Арабских Эмиратах. Он прибыл туда вместе со своей семьей.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел ОАЭ. В ведомстве уточнили, что приняли такое решение по гуманитарным соображениям.
"ОАЭ приветствовали президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям", – сказано в коротком сообщении.
Других подробностей в МИД не уточнили.
О том, что Гани покинул Афганистан стало известно 15 августа. Глава государства тогда отметил, что этот выбор дался ему с трудом.
Он также признал победу движения "Талибан" и заявил, что теперь они ответственны за народ.
Гани подчеркнул, что его решение выехать было обусловлено стремлением не допустить кровопролития в Кабуле.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье, 15 августа, подал в отставку после того, как талибы заявили о контроле над всей территорией страны.
Позднее представитель радикального исламистского движения "Талибан" объявил, что война в Афганистане окончена. По его словам, новая форма режима и тип правления страной станут вскоре ясны. Несмотря на это, в Афганистане началась паника, люди штурмовали самолеты в аэропорту столицы Кабула.