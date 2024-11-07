'Талибан' после победы Трампа на выборах озвучил надежду на 'новую главу отношений' из США

Радикальное исламистское движение "Талибан", в 2021 году захватившее власть в Афганистане, отреагировало на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. В связи с этим талибы надеются на "новую главу отношений" с Соединенными Штатами.

Видео дня

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление спикера министерства иностранных дел "Талибана" Абдула Кахара Балки. Он выразил надежду, что новая американская администрация "применит прагматический подход, чтобы обеспечить ощутимый прогресс в двусторонних отношениях, позволяя обеим нациям открыть новую главу отношений, основанных на взаимном взаимодействии".

Балки также призвал Трампа взять на себя "конструктивную роль" в прекращении текущих конфликтов на Ближнем Востоке.

В своем заявлении представитель талибов напомнил о роли "Соглашения о восстановлении мира в Афганистане", подписанного в 2020 году в Дохе (Катар) между США и афганским движением "Талибан" во времена первой администрации Трампа. Это привело к концу того, что Балки назвал "двадцатилетней оккупацией" американских сил в Афганистане.

Напомним, что кремлевский диктатор Владимир Путин назвал афганское движение "Талибан" союзником РФ по борьбе с терроризмом. При этом он не посчитался с тем, что в России эта организация включена в перечень террористических. Однако стало известно, что из этого списка "Талибан" собираются исключить.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп предварительно побеждает на выборах президента США. Он опередил представительницу Демократической партии и нынешнюю вице-президента Камала Харрис, получив необходимые 270 голосов выборщиков.

– Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом. Политики выразили свое "желание работать над возвращением мира и стабильности".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!