Путин публично назвал Талибан своим союзником: видеофакт

Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал афганское движение "Талибан" союзником РФ по борьбе с терроризмом. При этом он не посчитался с тем, что в России эта организация включена в перечень террористических.

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Такое заявление Путин сделал 4 июля по итогам саммита стран ШОС в столице Казахстана Астане. В сети обнародовали соответствующее видео.

Как террористическая организация может быть союзником по борьбе с терроризмом, понять трудно. По логике же российского диктатора, Талибан контролирует власть в Афганистане и потому заинтересован в стабильности в этой стране.

"Талибы, движение "Талибан" взяло на себя определенные обязательства. И в целом по-прежнему есть вопросы, требующие постоянного внимания и внутри страны, и международного сообщества. Но в целом нужно исходить из того, что талибы контролируют власть в стране. И в этом смысле талибы, конечно, являются нашими союзниками в борьбе с терроризмом, потому что любая власть заинтересована в стабильности в том государстве, которым она руководит", – заявил Путин.

Он добавил, что "Талибан" заинтересован в том, чтобы в Афганистане "все было стабильным, спокойным и подчиненным определенным правилам".

"И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения "Талибан" о том, что они готовы работать с нами и на антитеррористическом треке", – заявил диктатор.

Страны Запада не признают Талибан законным правительством Афганистана. Президент США Джо Байден заявил, что талибы должны пройти долгий путь, если они желают международного признания.

Россия может исключить Талибан из списка запрещенных организаций. В мае этого года министерство юстиции и МИД РФ доложили Владимиру Путину, что Москва может прибегнуть к такому шагу.

Как сообщал OBOZ.UA, в России хотят исключить "Талибан" из перечня террористических организаций. Финальное решение должен принять Путин.

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