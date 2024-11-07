Макрон провел с Трампом телефонные переговоры: говорили о 'возвращении мира'

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом. Она продолжалась около 25 минут.

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Детали разговора сообщает BFM TV. Отмечается, что политики выразили свое "желание работать над возвращением мира и стабильности" перед лицом "продолжающихся больших международных кризисов".

В своем аккаунте в соцсети Х (Twitter) Макрон добавил, что готов работать с Трампом "вместе, как мы это уже делали четыре года".

"С вашими и моими убеждениями. С уважением и амбициями. Для большего мира и процветания", - добавил президент Франции.

Макрон также сказал Трампу, что готов продолжить этот разговор и работать вместе над общими вопросами, в частности, войны в Украине и на Ближнем Востоке, после инаугурации республиканца.

Согласно информации журналистов, Эммануэль Макрон внимательно следил за результатами выборов президента США в ночь со вторника на среду и видел, как одержал победу Дональд Трамп.

Ранее президент США Джо Байден также поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Он лично позвонил по телефону кандидату от Республиканской партии и пригласил его на встречу.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября стало известно, что Трамп одержал победу на выборах в США. Республиканец набрал 270 голосов избирателей, необходимых для победы.

О своей победе уже объявил и сам кандидат. В своей речи Трамп подчеркнул готовность работать для американского народа и подчеркнул свою приверженность безопасности и благосостоянию страны.

Кроме того, он заявил, что его цель – остановить все войны в мире. Ссылаясь на свой предыдущий президентский срок, он заявил, что за те четыре года США не участвовали в новых конфликтах.

Трамп уже начали поздравлять с победой лидеры других стран. Трамп и его сторонники уже празднуют победу, хотя окончательное оглашение результатов должно объявить коллегия избирателей в декабре-январе.

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