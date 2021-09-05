'Талибан' обязал женщин носить никабы в вузах и учиться отдельно от мужчин

В Афганистане террористическая группировка "Талибан" обязала женщин при посещении вузов носить халат абая и никаб, который закрывают большую часть лица. К тому же женщины должны учиться отдельно от мужчин.

Как пишет Straits Times, талибы потребовали, чтобы студенткам преподавали только женщины или же пожилые мужчины "с хорошей репутацией". "Указ" террористов касается также частных вузов, количество которых значительно выросло за последние 20 лет.

Отмечается, что женщины не обязаны носить полностью закрывающую лицо паранджу, но никаб и так закрывает большую часть лица, оставляя открытыми только глаза.

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"Университеты обязаны набирать женщин-преподавателей для студенток в зависимости от их возможностей", – говорится в "указе", добавляя, что мужчины и женщины должны использовать отдельные входы и выходы в здание вуза.

Также у женщин урок будет заканчиваться на 5 минут раньше, чтобы они не общались с мужчинами на перерыве между занятиями. Также студентки должны оставаться в залах ожидания, пока мужчины не покинут здание вуза.

"На практике это сложный план – у нас недостаточно женщин-педагогов или классов, чтобы изолировать девочек. Но тот факт, что они (талибы – ред.) разрешают девочкам посещать школы и университеты, является большим позитивным шагом", – рассказал профессор университета, попросивший не называть его имени.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористическая группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане, надеется, что Китай поможет им восстановить страну. Россию талибы назвали важным партнером.