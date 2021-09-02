Представитель талибов назвал Китай главным партнером и рассказал об отношениях с Россией

Террористическая группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане, надеется, что Китай поможет им восстановить страну. Россию талибы назвали важным партнером.

Об этом для la Repubblica сказал представитель талибов Забиулла Муджахид. Он говорил, что Китай готов инвестировать в восстановление Афганистана.

"Теперь есть страна, которую нужно восстановить. Нам нужна безопасность, оживление экономики и новые рабочие места... Борьба с безработицей и создание реального экономического возрождения остается сложной задачей. Пекин поможет нам восстановить страну, он будет нашим основным партнером", – рассказал Муджахид.

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С его слов, талибы заинтересованы в проекте "Один пояс, один путь", который приведет к возрождению древнего Шелкового пути.

"У нас также есть богатые медные рудники, которые благодаря китайцам смогут ожить и модернизироваться. Наконец, Китай – наш пропуск на рынки всего мира", – сказал представитель "Талибана".

Также он добавил, что талибы продолжают поддерживать отношения с Россией, которая является для них "важным партнером, имеющим фундаментальный вес в регионе".

"Отношения с Москвой в основном политические и экономические. Россия продолжает выступать посредником, и мы вместе с ними, чтобы создать условия для международного мира", – акцентировал Муджахид.

По его словам, талибы хотят улучшить международные отношения и получить аккредитацию перед правительствами всего мира.

Муджахид рассказал, что в новом правительстве женщин-министров не будет. Однако, с его слов, они смогут работать в министерствах, полицейскими или медсестрами. Женщины также смогут учиться в университете.

"Я считаю женщин главными действующими лицами афганского общества. У нас много женщин, которые работают в больницах, они очень хорошие и достойные медсестры", – сказал он.

Кроме того, Муджахид сообщил, что в настоящее время аэропорт в Кабуле серьезно поврежден и существуют серьезные технические проблемы. Восстановлением работы занимается Катар и Турция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афганистане террористическая группировка "Талибан" готовится представить новое "правительство", так как экономика страны находится на грани краха. В стране закрываются магазины, а цены быстро растут.