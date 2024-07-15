Суд во Флориде закрыл дело против Трампа по хранению секретных документов – Reuters

В американском штате Флорида суд закрыл дело против бывшего президента США Дональда Трампа. Она касалась незаконного хранения секретных документов.

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Об этом сообщает Reuters. Соответствующее решение приняла федеральная судья Эйлин Кэннон, которую в свое время назначил именно Трамп.

В своем решении она указала, что вовлечение в процесс специального прокурора Джека Смита нарушило Конституцию. Ранее адвокаты Трампа утверждали, что он не может вести дела, поскольку его назначение не утверждал Конгресс.

Кроме того, Кэннон также обнаружила, что расследование Смита неправомерно финансировалось постоянным и неограниченным фондом, который Конгресс выделил в 1980-х годах для независимых расследований.

Журналисты отмечают, что многие эксперты по правовым вопросам считали дело о секретных документах самым сильным из четырех дел, которые рассматривались против бывшего президента. Они также назвали это решение еще одним главным юридическим триумфом Трампа.

Справка

В январе 2023 года Дональд Трамп получил повестку в суд по одному из дел против него. Расследование касалось документов с ограниченным доступом, оказавшихся в резиденции политика, а именно папки под названием "Секретный вечерний брифинг". По данным журналистов, материалы нашли в особняке Мар-а-Лаго (штат Флорида). Это место зарегистрировано как постоянное место жительства семьи Трампа с ноября 2019 года.

Отмечалось, что среди документов были детали ядерных программ, разведывательные данные об иностранных противниках, планах Пентагона и другие материалы, указывающие на потенциальную уязвимость страны к военной атаке.

Папка находилась в личных покоях бывшего американского фаворита. Но адвокаты Трампа заявляли, что она была пуста. Они передали ее министерству юстиции Соединенных Штатов после того, как прокуратура узнала об инциденте и выдала повестку в суд.

В конце 2022 года Трамп нанял команду из двух частных подрядчиков, чтобы те обыскали его имущество. На это бывший президент пошел после того, как департамент сообщил его адвокатам о подозрении, что Трамп все еще владеет секретными документами даже после обыска ФБР в августе 2022 года.

По закону, покидая свой пост, президенты США должны передать все свои документы и электронные письма в Национальный архив. Трамп все обвинения возражал.

Напомним, что 1 июля Верховный суд США постановил, что кандидат в президенты Дональд Трамп может претендовать на иммунитет от уголовного преследования за некоторые действия, которые он предпринял, будучи в должности главы государства (2017-2021 годы). Суд удовлетворил иск республиканца частично.

Как сообщал OBOZ.UA, суд присяжных в Нью-Йорке еще в мае признал Трампа виновным в деле порнозвезды Сторми Дэниелз. В частности, суд признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, главным из которых считают подделку предвыборной финансовой документации для подкупа порноактрисы.

Адвокаты кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа обратились к судье Хуану Мерчану, который председательствовал по уголовному делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелз, с просьбой отложить запланированное на 11 июля вынесение приговора Трампу. Более того, они также предлагают судье отменить признание бывшего президента виновным в указанном преступлении.